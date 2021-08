De verkeerstoren van Eelde wordt tiny house in Leeuwarden

"Hij kwam toevallig op mijn pad. Ik zag de toren staan op Marktplaats en dacht: daar kunnen we een leuk huisje van maken. Niet veel later begon de gemeente Leeuwarden met een project om tien tiny houses te realiseren die mensen zelf mochten ontwerpen en bouwen", legt Van der Zwaag uit. "Dat was een perfect project voor mijn vluchttoren."

Toren van de tennisvereniging

Van der Zwaag nam de toren in 2016 over van de tennisvereniging in Westerbroek, in Groningen. De vereniging had niet genoeg leden en ging stoppen. Op het terrein werden huizen gebouwd en dus moest de toren weg. De toren is naar schatting rond de honderd jaar oud.

"Toen ze op Eelde een nieuwe toren kregen is deze op een vrijdagavond laat, met behulp van een politieagent, stiekem op een vrachtwagen naar Westerbroek gebracht", vertelt Van der Zwaag. "Ik denk dat de toren daar dertig à veertig jaar heeft gestaan."

Tekst gaat verder onder de video.

Maar de toren is nog in een goede staat. "Afgezien van alle ramen die eruit lagen, was het staal nog heel goed. Het dak en de vloer waren hier en daar een beetje rot, maar nog prima geschikt om nog een keer te gebruiken. Dat ga ik dan ook doen. Sterker nog, het hele huisje wordt voor tachtig procent gebouwd van hergebruikte materialen."

Winter

Voor dat de toren bewoonbaar is, moet Van der Zwaag eerst flink aan de slag. Hij wil de toren voor de winter wind- en waterdicht hebben. "Ik ga de toren niet indelen. Boven wordt één ruimte. Beneden in principe ook, daar komt alleen een badkamertje en een open keuken. Dus ik kan onder slapen en boven leven, maar het kan ook andersom. Dus ik heb het bewust niet ingedeeld met wandjes."

En als het aan Van der Zwaag ligt kan de toren nog wel even mee. "Ik heb hem laten stralen en verzinken. Hij kan nog minimaal honderd jaar hier staan."

