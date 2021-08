Vier veroordeelde deelnemers boerenprotest Wijster in hoger beroep

Vier van de mannen die door de rechter in Assen zijn veroordeeld voor hun deelname aan het boerenprotest bij Wijster vorig jaar juli stappen naar het gerechtshof. Ze zijn het niet eens met hun veroordeling en gaan daarom in hoger beroep. Voor de mannen is het een principekwestie, laat hun advocaat Tjalling van der Goot weten.

Acht mannen stonden begin juni terecht voor de kantonrechter, omdat ze op de ochtend van 8 juli hadden meegedaan aan het protest bij Wijster tegen het stikstofbeleid van de overheid. Een groot aantal trekkers blokkeerde toen de toegang naar afvalverwerker Attero. Na een tijdje trokken ze zich terug op het erf van een akkerbouw- en loonbedrijf in de buurt.

Verbod op demonstreren met trekkers

Ondanks dat de situatie toen weer rustig was, greep de politie in. Enkele dagen eerder had de Veiligheidsregio Drenthe een verbod op het demonstreren met trekkers uitgevaardigd, nadat er bij protesten elders in Nederlands, zoals in Groningen, gevaarlijke situaties waren ontstaan.

Een groot aantal demonstranten, boeren, maar ook sympathisanten en ook kinderen, werd met bussen afgevoerd naar het politiebureau in Assen. Het ging om ruim zestig mensen in totaal. Zij zaten een tijd opgesloten, werden stuk voor stuk verhoord en daarna - onder luid applaus van het massaal toegestroomde publiek aan de Balkengracht in Assen - weer vrijgelaten.

Zeven mannen veroordeeld

Het bleek voor de politie en het Openbaar een lastige klus om daadwerkelijk te bewijzen dat de aangehouden mensen ook daadwerkelijk hadden meegedaan aan de demonstratie. Een ruime meerderheid kreeg uiteindelijk geen boete. Het Openbaar Ministerie besliste dat elf betrokkenen wél straf verdienden. Zij moesten 390 euro boete betalen, vond het OM.

Acht van hen accepteerden dan niet en stapten naar de kantonrechter. Die sprak één van hen vrij wegens gebrek aan bewijs, dat was de eigenaar van het boerenbedrijf waar de aanhoudingen hadden plaatsgevonden. De zeven anderen hadden daadwerkelijk het verbod overtreden, oordeelde de rechter eind juni, maar ze matste de mannen wel: ze kregen een voorwaardelijke boete van 390 euro. Die hoeven ze niet te betalen als ze niet opnieuw de fout in gaan.

'VRD-besluit rammelt'

Vier van hen gaan ook daar niet mee akkoord. Hun advocaat Tjalling van der Goot vindt dat het besluit van de VRD om de demonstratie te verbieden onvoldoende gemotiveerd was. Dat had beter gemoeten "omdat het indruist tegen het grondrecht van demonstreren", laat de advocaat weten op de website van Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

"Bovendien is het besluit slechts via de media kenbaar gemaakt en was de inhoud niet bij iedereen bekend. De inhoud is bovendien voor meerdere uitleg vatbaar, nu niet geheel duidelijk was of demonstreren met personenauto's ook verboden was", voegt hij eraan toe.

Enkele van zijn cliënten zeggen daarnaast dat ze die ochtend van 8 juli vorig jaar alleen naar Wijster waren gekomen om te kijken. De rechter heeft hen toch veroordeeld, omdat alleen al hun aanwezigheid genoeg was voor een veroordeling, vindt zij. Ook daar is Van der Goot het niet mee eens.

