Minder bedrijven failliet verklaard in eerste halfjaar 2021

In het eerste halfjaar van 2021 is het aantal faillissementen in Nederland meer dan gehalveerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar ging het om 1.917 faillissementen, dit jaar om 932 faillissementen.

In Drenthe ging het om 39 faillissementen in het eerste halfjaar van 2020 tegenover twintig in het afgelopen halfjaar. De daling is het beste zichtbaar in de regio Zuidwest-Drenthe. In het eerste halfjaar van van dit jaar waren daar vier faillissementen, in dezelfde periode vorig jaar gingen er nog twaalf bedrijven op de fles. Dat is een daling van 66,7 procent.

In Noord-Drenthe daalde het aantal van veertien naar zeven en in Zuidoost-Drenthe van dertien naar negen.

Bekijk op deze kaart het aantal faillissementen in Drenthe. Klik op de regio voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder de kaart:

Corona

Het CBS spreekt van 'een historisch laag niveau' van het aantal faillissementen. Dat kan volgens het statistiekbureau 'niet los gezien worden' van de steunmaatregelen rondom de corona-uitbraak. Ook de Raad voor de Rechtspraak wijst op de steunmaatregelen van de overheid als mogelijke oorzaak.

Daarnaast zullen rechters bij de inhoudelijke beoordeling van faillissementsaanvragen naar alle relevante omstandigheden kijken, zoals de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) omstandigheden, aldus de Raad. 'Ondernemingen die in de kern gezond zijn' zal een rechter niet snel failliet verklaren.

Bekijk hier het aantal faillissementen in Drenthe tussen 2017 en 2021, uitgesplitst naar het eerste halfjaar en het tweede halfjaar. In het uitklapmenu kun je ook kiezen voor 'Landelijk' of één van de andere provincies. Klik op de blokken voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder de kaart:

Per sector

Het CBS heeft ook gekeken naar het aantal faillissementen per branche. Cijfers van mei en juni dit jaar laten zien dat er in de handel in die twee maanden de meeste faillissementen waren, namelijk 54. Daarna volgen de bouwnijverheid (34 faillissementen) en de financiële instellingen (31 faillissementen).

De sector die in mei en juni dit jaar het minst te maken heeft gekregen met faillissementen is de cultuur-, sport- en recreatiebranche met drie faillissementen.