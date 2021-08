Stelling: Ik laat mijn afval nooit achter in de natuur

Onder andere op het Noordzeestrand is rondslingerend afval een probleem, constateerde Stichting De Noordzee al eerder. Ondanks dat de hoeveelheid afval op het strand afneemt, ligt er gemiddeld nog steeds 282 stuks afval per 100 meter langs de kustlijn. Daarom wordt daar tijdens de Beach Cleanup Tour aandacht voor gevraagd, en kan iedereen in actie komen om het strand op te ruimen.

Volgens Ewout van Galen, programmaleider bij Stichting De Noordzee, zijn sigarettenpeuken vooral een bron van ellende. Een peuk bestaat namelijk voor 95 procent uit plastic, en kan tot acht liter water vervuilen.

Stelling

Niet alleen op de stranden, ook bij de Drentse zwemplassen is achtergelaten zwerfafval een bekend probleem. Ben jij iemand die zijn spullen in de natuur achterlaat, of gooi je het netjes in de prullenbak? Laat het weten in onderstaande stelling.

