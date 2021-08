G-voetballers krijgen 'hoog bezoek' van FC Emmen en FC Groningen

G-voetbal is aangepast voetbal voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Een initiatief van de KNVB, Coaches Betaald Voetbal en Fonds Gehandicaptensport bracht de G-voetballers gisteren samen. "Normaal gesproken is er één keer per jaar een trainingsdag in Barendrecht voor de G-voetballers van alle betaaldvoetbalclubs. Door corona kon dat helaas niet doorgaan", vertelt Hugo de Olde van Noaberschap United.

Voor FC Emmen was dit reden om het nu wat anders aan te pakken. "We hebben de training nu niet alleen georganiseerd voor onze eigen G-voetballers. Ook G-voetballers uit de regio waren allemaal welkom om mee te trainen vandaag", legt De Olde uit.

(Tekst gaat verder onder de video)

FC Groningen in Roden

Ook de G-voetballers van VV ONR uit Roden gingen niet naar Barendrecht. In plaats daarvan kwam Danny Buijs, hoofdtrainer van FC Groningen, met zijn technische staf naar sportpark Oranje Nassau. Zo kregen de heren voetballers tóch een niet te vergeten training van echte professionals.

"Loop door jongen, schieten!" De aanmoedigingen van Buijs galmen over het sportpark aan de Hullenweg. Samen met zijn rechterhand Adrie Poldervaart neemt de trainer het voortouw tijdens de training op deze zomerse namiddag.

Dat de FC Groningen-trainers - en niet die van FC Emmen - langskomen, is geen verrassing. Roden ligt dicht bij 'Stad'. "Op deze manier proberen we saamhorigheid te creëren met de achterban", zegt Buijs. "Er lopen hier vandaag een hoop in een FC Groningen-shirt, dus je kunt zien dat die binding er al is. En op deze manier kun je die alleen maar versterken."

(Tekst gaat verder onder de video)

Best zwaar

Met hart en ziel strijden de voetballers van ONR in onderlinge partijtjes met elkaar. Dat levert onder meer een goal uit een halve omhaal op, maar trainer Buijs zag nog meer hoogtepunten. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik een aantal jongens met een heel mooie traptechniek of spelinzicht heb zien lopen. Er zaten ook een paar mooie goals bij", aldus de oefenmeester, die zich vooral als doel had gesteld een leuke training met een vleugje humor te geven.

Dat lukte, vonden toeschouwers en deelnemers, al was het volgens sommigen ook best zwaar. "Veel meer lichamelijk dan we gewend zijn", liet Kevin Pol weten. De speler van ONR kreeg van Buijs nog complimenten voor zijn sterke linkerbeen. Bij spits Ascal Miedema kan Buijs in ieder geval niet stuk. "Echt superleuk voor ons", zegt hij na afloop.