In Midden-Drenthe kwamen er dit jaar de meeste woningen bij

De woningvoorraad in Nederland is door de jaren heen gegroeid. Foto ter illustratie (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout)

In Drenthe zijn er in de gemeente Midden-Drenthe het eerste halfjaar van 2021 naar verhouding de meeste woningen bij gekomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om 1,3 procent huizen erbij.

De gemeente Aa en Hunze staat op de tweede plaats met 0,8 procent meer huizen. Daarna volgen de gemeenten Meppel en Noordenveld, met elk 0,7 procent huizen erbij.

Aantal huizen

Als we kijken naar waar er in absolute zin de meeste huizen bij kwamen, is dat ook in de gemeente Midden-Drenthe (+186 huizen), gevolgd door de gemeente Emmen (+132 huizen) en de gemeente Hoogeveen (+116 huizen).

Bekijk op deze kaart waar in Drenthe het aantal woningen op 1 juli 2021 groter was dan op 1 januari 2021. Klik op de gemeente voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder de kaart:

Weinig woningen

De meeste woningen zijn te vinden in de provincies Zuid-Holland (ruim 1,7 miljoen woningen), Noord-Holland (bijna 1,4 miljoen) en Noord-Brabant (bijna 1,2 miljoen). Die drie provincies samen bevatten meer dan de helft van de Nederlandse woningvoorraad (53 procent).

In Flevoland staat het kleinste aantal woningen (176.000), gevolgd door Zeeland (bijna 189.000) en Drenthe (225.000). In die provincies staat 7 procent van de Nederlandse woningvoorraad, oftewel 590.000 huizen. Dat is bijna te vergelijken met hoofdstad Amsterdam, waar 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad te vinden is: 454.000 huizen.

En in Nederland?

In heel Nederland zijn er in de eerste helft van 2021 39.000 woningen bij gekomen. Nederland heeft sinds juni meer dan 8 miljoen woningen. Sinds 2005 zijn er een miljoen woningen bij gekomen. Ter vergelijking: bij de eerste woningtelling in 1899 waren er bijna 1,1 miljoen woningen.

Bekijk op deze kaart waar in Nederland het aantal woningen op 1 juli 2021 groter was dan op 1 januari 2021. Klik op de gemeente voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder de kaart:

Bevolking

Het gemiddeld aantal inwoners per woning is langzaam afgenomen, schrijft het CBS. Waar precies honderd jaar geleden voor iedere 4,8 inwoners een woning was, is er nu één woning voor elke 2,2 inwoners.

Lees ook: