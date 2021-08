'Versmal Nieuw-Amsterdamsestraat en Brinkenweg in Bargeres'

Allemaal wensen en voorstellen die naar voren zijn gekomen in de aanloop naar een nieuwe visie voor de Emmer wijk Bargeres (negenduizend inwoners), die dit najaar wordt vastgesteld. Wijkvoorzitter Jaap Bakker geeft alvast een voorzetje.

Verbeteringsagenda

In het afgelopen jaar hebben inwoners samen met de gemeente, woningbouwcorporaties, het waterschap, welzijns- en natuurorganisaties met een kritische blik naar Bargeres gekeken. Waar is behoefte aan? Wat kan beter? Het onderzoek vormt de aanloop naar een een verbeteringsagenda voor pakweg de komende tien jaar.

Een van de meest ingrijpende en opvallende plannen is het versmallen van het stuk Nieuw-Amsterdamsestraat tussen de Rondweg en de Ermerweg. In combinatie met het verlagen van de maximum snelheid (momenteel ligt die op dit traject op 50 kilometer per uur).

Sluipverkeer

"Sinds de herinrichting van de Ermerweg door Noordbarge (nu deels een 30-kilometerzone, red.), vrezen we in Bargeres voor meer sluipverkeer vanaf de Rondweg richting het Emmer centrum", aldus Bakker. "Nee, we hebben geen cijfers die wijzen op een toename. Maar binnen de wijk hoor ik geluiden dat dit nu al voelbaar is."

Met een herinrichting wordt het autoverkeer gestimuleerd om via de Rondweg en de Hondsrugweg te rijden.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Het winkelcentrum van Bargeres. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Geen tweede rotonde

Al eerder werd er gesproken over de mogelijk aanleg van een tweede rotonde bij de oostelijke wijkingang aan de Nieuw-Amsterdamsestraat. Net zoals dat twee jaar geleden gebeurde aan de westzijde van de wijk, nabij de aansluiting met de Hondsrugweg. "Sinds die vernieuwing oogt de entree aan de oostkant als een achterdeurtje", lacht Bakker.

Bovendien bevindt zich bij de oostelijke ingang een onoverzichtelijke Y-splitsing waar fietsers en automobilisten elkaar vanuit drie richtingen naderen. "Het is hier altijd opletten geblazen." Het idee voor de aanleg van een rotonde op die plek is van de baan vanwege de bedachte vernieuwing van de Nieuw-Amsterdamsestraat. "Wat er wel gaat komen, is nog niet bekend. Daar wordt nog over nagedacht." Maar dat het met het oog op de veiligheid beter kan, staat volgens Bakker als een paal boven water.

Brinkenweg

Een aansluitend idee is het versmallen van de Brinkenweg, de centrale 'hoofdstraat' door de wijk. "We krijgen regelmatig klachten dat er flink wordt gescheurd. De officiële limiet is 50 kilometer per uur, maar de weg is daar niet op ingericht." Of die weg wellicht deels of helemaal 30 kilometer wordt, kan Bakker niet zeggen.

Bijkomend voordeel van al deze maatregelen is dat het Noordbargerbos aan de overzijde van de Nieuw-Amsterdamsestraat beter bereikbaar wordt voor de wijkbewoners. "Velen wandelen en recreëren er graag. Als die harde verkeersscheiding tussen wijk en bos wordt opgeheven, zijn er meer doorsteekjes mogelijk. Ook richting stadsboerderij 't Nije Hoff, die tevens aan de overkant ligt."