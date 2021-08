Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier gaat gedeeltelijk door

De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier kan dit jaar gedeeltelijk doorgaan. De wedstrijd in Leek is afgelast, maar de wielerronden van Peize, Nieuw-Roden en De Wilp kunnen wel verreden worden.

Het meerdaagse wielerevenement wordt dit jaar twee maanden later dan normaal georganiseerd, vanaf eind augustus. Ook is - in tegenstelling tot voorgaande jaren - per avond één wedstrijd voor elite-mannen, beloften-mannen en amateurs.

Leek

Volgens voorzitter Willem Oosting zorgt corona ervoor dat de wielerwedstrijd in Leek van de agenda geschrapt is. "We organiseren de wielerronde van Leek voor de inwoners van Leek. Dit doen we midden in het centrum met randactiviteiten als een braderie en live muziek. Het is bedoeld als een gezellig avondje uit voor inwoners van Leek en omgeving. Nu dit door de aanhoudende maatregelen niet mogelijk is, vinden we het niet verstandig om het evenement door te laten gaan", zegt hij.

Volgend jaar keert de Ronde van Leek weer terug als onderdeel van de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier met een criterium voor elite vrouwen, elite mannen en beloften.

Lees ook: