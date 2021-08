Circus Bossle zorgt voor dubbel feest in Ruinen

Maar Circus Bossle die deze week optreedt in Ruinen zorgt niet alleen voor blije gezichten bij bezoekers, ook de beheerder van het evenemententerrein is een gelukkig mens: "Eindelijk is er weer circus."

Vergunningen

Het was in 2012 dat er voor het laatst een circustent op het evenemententerrein stond. En dat terwijl Stichting Evenemententerrein Ruinen het liefst om de twee jaar een circus wil hebben. "Ruinen is een toeristisch dorp, dan is het belangrijk dat je de toerist iets kunt bieden", legt voorzitter Stefan Kuijer uit.

Maar om zo'n circustent op het evenemententerrein te krijgen zijn er vergunningen nodig. En daar liep het de afgelopen jaren spaak. "Dat zat 'm vooral in het tentboek. Die was Duitstalig en moest worden omgezet in een Nederlandstalig tentboek. Anders kregen we geen toestemming vanuit de gemeente." Simpel gezegd: in zo'n tentboek staat veel technische informatie over de bouw en constructie van de tent.

Corona

Volgens Kuijer werd de stichting goed geholpen door de gemeente bij het regelen van de juiste vergunningen. En de coronamaatregelen maken het er ook niet gemakkelijker op.

"Maar goed, je ziet het resultaat", glundert Kuijer als 'ie achterom z'n schouder kijkt naar de gele tent van Circus Bossle. "Eén van de grootste circussen die door Nederland reist staat nu hier op het terrein."

(Tekst gaat verder onder de video)

Even verderop bij de stallen staat Leon Bossle een van de zwarte paarden te borstelen. Bossle heeft ongetwijfeld een van de meest bijzondere LinkedIn-profielen van Europa.

Hij kan er namelijk opzetten dat 'ie messenwerper, jongleur en lassodraaier is. En ook doet hij kunstjes met dieren en kan hij een stoel op zijn kin balanceren. Kortom: multifunctioneel.

Stilzitten

Maar ook al doet Bossle van alles bij het circus, de afgelopen acht maanden zat ook hij stil. "Die lange pauze was echt niks. Dus dat we nu weer kunnen optreden is echt heel leuk, en natuurlijk ook wel spannend."

Tijdens de verplichte coronapauze poetsten Bossle en al het andere circuspersoneel alles wat er te poetsen was. Maar schoner dan schoon kan niet en op een gegeven moment was het echt wachten tot ze weer de hort op mochten.

"We hebben het hele jaar wat geoefend. Maar verder was het niet mooi. Ook niet voor de dieren, die staan dan ook zo lang stil", blikt de circusartiest terug op de maanden die achter hem liggen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Jongleur Leon Bossle aan het oefenen in de ring (Rechten: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

Hooggeëerd publiek

Niet alleen Bossle kan niet wachten om weer op te treden, ook het hooggeëerd publiek in Ruinen en omstreken blijkt zin te hebben in een verzetje. Buiten staat in de ochtend al een rij voor kaartjes voor de middagvoorstelling.

"Ik heb kindjes van twee en drie, die vinden het helemaal fantastisch", vertelt een enthousiaste vrouw. Een jongetje dat in de rij staat komt niet zozeer voor de dieren, maar meer voor de man met de rode neus: "De clown gaat grappige dingen doen", vertelt hij vol voorpret.

Maatregelen

De voorstellingen van Circus Bossle kunnen doorgaan met strenge maatregelen. Zo mogen er per voorstelling honderd man in de tent, terwijl er volgens Bossle normaal zo'n driehonderd tot vierhonderd man in kunnen.

"En natuurlijk hebben we ook bij de tent plakkaten waarop staat: houd anderhalve meter afstand", voegt Bossle daaraan toe. "En minder mensen maakt ons nu even niet uit, iets is namelijk beter dan helemaal niets."

Stefan Kuijer van de Stichting Evenemententerrein Ruinen ziet het allemaal tevreden aan. Als het aan hem ligt komt het circus over twee jaar weer terug naar zijn dorp: "Je moet dit ook niet elk jaar doen, dan wordt het te eentonig. Maar voor nu gaan we eerst genieten."