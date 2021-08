Tienvoudig TT-winnaar Valentino Rossi stopt na dit seizoen

"Het is een verdrietig moment", zegt hij. "Het is moeilijk om te zeggen en te weten dat ik volgend jaar niet meer race. Mijn leven gaat in veel opzichten veranderen." Rossi begon in 1996 in het wereldkampioenschap wegracen en heeft er dus een kwart eeuw opzitten. "Ik heb onvergetelijke momenten meegemaakt met alle mensen met wie ik gewerkt heb. Het is een lange reis geweest, ik heb ervan genoten."

Tien TT-winsten en ereburgerschap Assen

The Doctor, zoals de 42-jarige Italiaan ook wel wordt genoemd, is met negen wereldtitels een van de meest succesvolle coureurs aller tijden. Rossi won zijn eerste TT in 1997, toen nog in de 125cc-klasse. Een jaar later schreef hij de winst in de 250cc op zijn naam. In de MotoGP-klasse won hij in 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 en 2017. Tijdens zijn laatste TT ging Rossi al vroeg in de race onderuit.

Afgelopen juni werd Rossi ook benoemd tot ereburger van Assen. De coureur kreeg dat ereburgerschap voor zijn prestaties op het TT Circuit. In de TT-ranglijst aller tijden moet Rossi alleen Ángel Nieto (vijftien overwinningen) en Giacomo Agostini (veertien overwinningen) voor zich dulden.

Rossi is erg populair in Assen. Sinds 2009 werd de Stekkenwal Tribune omgedoopt tot Rossi Tribune. Wat begon met zo'n vijfhonderd fans groeide al gauw uit tot een grote, gele massa met ruim duizend Rossi-aanhangers.

Bekijk hieronder de video waarin Rossi tot ereburger werd benoemd.

Lees ook: