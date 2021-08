Assen gaat niet in op eis kunstenaar en laat stationshond Mannes staan

De gemeente Assen gaat niet in op de eis van de advocaat van Q.S. Serafijn om Mannes af te dekken of weg te halen. De advocaat van de kunstenaar van de stationshond gaf Assen tot vandaag de tijd het kunstbeeld weg te halen of daarvoor een plan te maken.

Kunstenaar Serafijn is ontevreden over hoe het grote beeld er na een maandenlange opknapbeurt uitziet. Zo glimt de hond nu en zijn de houtstructuren minder zichtbaar. De kunstenaar vreest imagoschade en wil dat de gemeente Mannes terugbrengt in originele staat of het kunstwerk zelfs opnieuw laat maken. Maar Assen gaat daar dus niet in mee.

Of Serafijn de gemeente Assen nu voor de rechter daagt, is nog niet bekend. Eerder dreigde hij dat wel te doen als het beeld niet hersteld zou worden, maar volgens zijn advocaat Marcel de Zwaan moet eerst daarover nog overlegd worden.

Opknapbeurt Mannes

Mannes, die sinds 2018 het plein voor het nieuwe stationsgebouw in Assen siert, raakte na twee jaar in verval. Het hout werd aangetast door kalk en ook de speciale beschermlaag liet los. Assen zag als enige mogelijkheid om de hond te laten herstellen, omdat uitstel daarvan zou leiden tot nog meer schade en de kunstenaars zelf niet bereid waren om het metershoge beeld te herstellen. Ook is de wijze van herstel de enige mogelijkheid om Mannes bestand te krijgen tegen het weer, aldus de gemeente.

Volgens De Zwaan had de gemeente het beeld alleen nooit op deze manier mogen laten herstellen. "Op het moment dat je een kunstwerk krijgt en het moet hersteld worden, dan mag je er niet zomaar ineens iets anders van maken", vertelde hij eerder tegenover RTV Drenthe.

