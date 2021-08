Steeds meer Drenten gevaccineerd: GGD neemt afscheid van extra personeel

"Dat zijn heel erg veel mensen. Ze gaan weer terug naar school, de plek waar ze voor hun baan bij GGD werkten, of op zoek naar een nieuwe baan. Bij dit laatste worden zij ook geholpen."

Aan het lijntje

Toch is het afscheid van al dat extra personeel niet gelijk definitief. "We houden contact met deze mensen via een speciaal platform waarop we ontwikkelingen en nieuwe vacatures binnen de GGD delen. Als de situatie daarom vraagt, dan maken we natuurlijk graag opnieuw gebruik van hun inzet", aldus de GGD. "Via het opgerichte platform en de uitzendbureaus kunnen we de werving snel weer opstarten als dat nodig is."

GGD Drenthe is trots en dankbaar voor iedereen die zich heeft ingezet bij het inenten met het coronavaccin. "We geven een getuigschrift mee waarin we nogmaals benadrukken hoe waardevol ieders inzet voor onze organisatie is geweest."

Vaccinatielocaties

Op dit moment worden de coronavaccinaties gezet op de locaties in Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. Volgende maand wordt vooral ingeënt in Assen en Emmen, de andere locaties komen in de sluimerstand te staan. De laatste informatie is te vinden op de website www.drenthevaccineert.nl

