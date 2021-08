Eerste Pulledag: 'Er ging een traantje over mijn wang'

"We hebben er zin", glundert Patrick. Samen met zijn team is hij druk bezig met het opbouwen van zijn kraampje. Na een vervelende periode van thuiszitten is dit voor de ondernemer de eerste grote braderie waar hij staat. "Er ging wel even een traantje over mijn wang toen we weer op de markt mochten staan", gaat hij verder. "We zijn er blij mee, want financieel ging het afgelopen tijd niet al te best."

Looproutes

Centrumcoördinator John van Regteren loopt samen met de handhaving nog een klein rondje voordat de festiviteiten losbarsten. De organisatie heeft namelijk een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om alles netjes te laten verlopen. Zo is er meer toezicht op straat en zijn er speciale looproutes om drukte tegen te gaan.

"We moeten ons natuurlijk wel aan de regels houden. Bewegwijzering en matrixborden moeten ervoor zorgen dat mensen in één richting lopen", legt van Regteren uit. "Het is niet de bedoeling dat mensen op een kluitje gaan staan." Ook zijn er twaalf stewards aangewezen die meehelpen met handhaving in het centrum. "Die zijn te herkennen aan hun gele hesjes."

Toch is het niet helemaal zoals vanouds, want entertainment ontbreekt deze editie. "Dus geen springkussens, geen draaimolens of andere attracties", verduidelijkt Van Regteren. "We hebben een lopend orkestje, maar dat is het. Dat moet allemaal vanwege de doorstroming van het publiek."

Iedereen welkom

De eerste bezoekers zijn inmiddels gearriveerd. "Het leeft hier echt", vervolgt van Regteren. "Het is voor de inwoners gewoon mooi dat er weer wat te doen is in Hoogeveen." Samen met de organisatie maakt hij zich op voor een drukke dag. "Wij zijn er klaar voor. Iedereen is welkom in Hoogeveen."

Tijdens de eerste Pulledag is er een braderie, aangevuld met een boekenmarkt en een hobbymarkt. De kinderrommelmarkt gaat dit jaar niet door.

