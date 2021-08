Schilderij met bijzonder verhaal geschonken aan Stedelijk Museum Meppel

Berries vader, Jo Land, had een vervoersbedrijf met garage in Zwolle, maar in zijn vrije tijd was hij kunstenaar. Hij kreeg les van Eelsingh bij schildervereniging Het Palet in het Hopmanshuis in Zwolle. Toen Eelsingh onderweg naar klas eens met autopech kwam te staan, repareerde Jo Land haar auto. Ze betaalde hem met het schilderij. Eelsingh zou wel vaker met kunst betaald hebben, aldus het museum. Het werk was niet gesigneerd, maar Eelsingh beloofde dat nog te komen doen. Daar is het echter nooit van gekomen.

De garage van Jo Land in Zwolle, aan de Blijmarkt (Rechten: Stedelijk Museum Meppel)

Eelsingh maakte zowel klassieke als expressionistische kunstwerken. Het aan het Stedelijk Museum Meppel geschonken schilderij Margrieten op blauwe vaas is met olieverf geschilderd rond 1950.

Het schilderij is vanaf morgen in het Stedelijk Museum Meppel te bewonderen. Het museum heeft bijna 40 werken van Eelsingh in bezit.