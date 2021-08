Oes Bedrief: Modehuis Dekker in Zuidwolde is van de kleding (en de brommers)

Gezicht van het bedrijf is Rianne Dekker, de dochter van Henk en Hester. Dat zij het bedrijf in de toekomst gaat overnemen is zo klaar als een klontje, vertelt vader Henk. "Dat is dan de vierde generatie, want ik ben derde generatie."

100 jaar Modehuis Dekker in Zuidwolde

Het familiebedrijf bestaat nu al bijna honderd jaar. In 1928 begon Hendrik Henk Dekker, de opa van Henk, met het bedrijf. Het was toen een manufacturenwinkel. "Hij verkocht allerlei dingen", vertelt Henk. "Kleding, bedden, vloerbedekking. En hij ging vaak de boer op."

Het bedrijf ontwikkelde zich uiteindelijk tot een hippe damesmodezaak met kleding voor jong en oud, groot of klein.

Lessen van schoonmoeders

Hester, Henks vrouw, zat eigenlijk al eerder in de zaak dan Henk. "Mijn schoonouders zochten nieuw personeel, daarom ben ik begonnen in de zaak", blikt ze terug. "Toen mijn schoonmoeder een hersenbloeding kreeg, kwam het nog veel meer op mij aan." In 2000 hebben Henk en Hester het bedrijf uiteindelijk overgenomen van Henks ouders.

"Van mijn schoonmoeder heb ik onwijs veel geleerd", zegt Hester. "Hoe je met klanten omgaat, op welke details van de kleding je moet letten, qua lengte en maat, en de aankleding als je een setje verkoopt. Daar ben ik haar heel dankbaar voor."

(Tekst gaat verder onder de video)

De allerbeste leermeesters

Rianne vindt het erg leuk om alle dagen met haar ouders samen te werken, al is het ook weleens lastig. "Je bent natuurlijk wel áltijd samen. Zeker toen ik nog thuis woonde." Inmiddels is ze uit huis, en kan ze werk en privé beter scheiden. "Nu is het vooral superleuk, want ik heb de allerbeste leermeesters. En ik kan ook nog heel veel van mijn ouders leren."

Met haar 27 jaar brengt Rianne een nieuwe frisse wind door de zaak. "Ik houd heel erg van accessoires en van iets jongere, hippere kleding." Ook brengt ze het bedrijf op social media onder de aandacht.

Brommers kieken met Henk

Henk heeft naast mode ook nog een andere passie: brommers. In de winkel schittert een oude Kreidler. "De meeste mannen die hier komen, die weten wel: Henk is er. En die heeft altijd wel weer wat nieuws te vertellen, bijvoorbeeld over brommers. Dat is mijn grote hobby." Hij aait liefkozend over het voertuig en lacht: "Dus die komen hier dan mee, met hun vrouw, om gezellig met mij aan de koffietafel te kletsen. Niet alleen over brommers hoor, legervoertuigen, die vind ik ook mooi."

Een paar keer in de week pikt Henk ook klanten op, in de auto. "Oudere mensen, die niet meer kunnen rijden. Ik haal ze op zodat ze gezellig bij ons kunnen komen shoppen."

Trots op de familie Dekker

Tegenover Modehuis Dekker zit nog een kledingzaak met dezelfde achternaam: Henk Dekker Mode. "Dat is mijn neef", vertelt Henk. "Hij heeft ook een prachtige zaak, maar zakelijk hebben wij niets met elkaar te maken."

Zo'n familiebedrijf, dat is iets om trots op te zijn, besluit Hester. "Het is heel mooi om te zien dat de zaak weer verder gaat, naar weer een volgende generatie. Om dat samen als gezin te beleven. En ook om je dochter te zien groeien, naarmate ze langer in de zaak werkt."