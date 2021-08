Omwonenden Ridderveld strijden wederom tegen bouwplannen op geliefd speelveld

In niet mis te verstane woorden geeft de buurt weer dat ze het Ridderveld graag willen houden zoals die is. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

En opnieuw hangt er een spandoek op het Ridderveld in hartje Emmen. Het terrein wordt al jaren door buurtkinderen gebruikt als speelveldje. In de afgelopen jaren dreigde het veldje meerdere keren bebouwd te raken. Buurtbewoners beklommen meer dan eens de barricades om deze plek voor de plaatselijke jeugd te behouden. Na jaren van betrekkelijke stilte vormen zich opnieuw donkere wolken boven deze geliefde speelplek.

"Een fijne plek voor jong en oud/beter dan alles volgebouwd/Ridderveld ons groene hart." De boodschap op het spandoek is kraakhelder. Omwonenden van het Ridderveld zien graag dat deze plek behouden blijft als een plaats waar de jeugd zich kan vermaken.

Ideale plek

Het speelveldje ontstond spontaan na de sloop van de Vrije School Michael op deze plek. Jongeren trapten er na verloop regelmatig een balletje. Al vrij snel volgden wat doeltjes en enkele speeltoestellen. "Het is nu een ideale plek om te spelen", aldus Ilona Scheeve van het bewonerscomité.

In 2017 kwamen de buurtbewoners in het geweer omdat de gemeente de grond beschikbaar wilde stellen voor nieuwbouw. Dat plan ging uiteindelijk niet door. Een jaar later werd er echter een plan voor de opvang van dementerenden gelanceerd.

Stil

Volgens Scheeve stuitte ook dit initiatief op veel weerstand op in de buurt. De afgelopen drie jaar bleef het stil rondom het Ridderveld. "Totdat we onlangs een telefoontje kregen van de gemeente. Het plan voor de opvang voor dementerenden gaat er alsnog komen, hoorden we." Scheeve kreeg de indruk dat de plannen zich al in een vergevorderd stadium bevinden.

Het comité baalt dat na jaren van relatieve rust het Ridderveld opnieuw verloren dreigt te gaan. "Het wordt al bijna tien jaar gebruikt door de jeugd. Voor onze kinderen is er verder niets in de buurt waar ze terecht kunnen."

Zorgcampus

Ze wijst daarbij op het bestaan van het Zorgcampus bij het Scheper Ziekenhuis. Het omliggende terrein, de voormalige locaties van zwembad Aquarena en Camping Emmen, is aangewezen voor zorginitiatieven. "Waarom kan dit daar niet? Dat is toch een meer geschikte plek?"

De gemeente Emmen laat weten dat er doorlopend contact is met het comité Ridderveld en de belangenvereniging Oud Emmen over deze locatie. "Op 30 augustus wordt er nog een bijeenkomst gehouden over de invulling van de locatie", aldus een woordvoerder.