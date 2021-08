Favoriet FC Emmen vol ambitie naar Velsen

Dick Lukkien, die vanavond aan zijn zesde seizoen als hoofdtrainer van Emmen begint, verwoordde het gisteren treffend: "Iedereen heeft hier vanaf het moment van de degradatie ambitie getoond. De supporters, die massaal een seizoenkaart aanschaften, de sponsorpool heeft zich geroerd en de club heeft goede, gretige spelers aangetrokken. We weten hoe het is om op het hoogste niveau te spelen en wat dat teweeg brengt. Daar willen we naar terug. Dat is de ambitie, maar om daar nu al een doel van te maken vind ik wat vroeg, omdat ik de kracht van de andere ploegen daarvoor onvoldoende ken."

Hilterman: 'Ik ga voor 25 goals'

Volgens de nieuwe spits van de Drentse club, Jeredy Hilterman, zal pas na de winter duidelijk worden of FC Emmen daadwerkelijk kan meestrijden om de titel. "Het is een kwestie van de lange adem en constant blijven", aldus de opvolger van Michael de Leeuw als goalgetter van de Drentse club. "Ik heb vorig seizoen bij Jong FC Utrecht vijftien goals gemaakt. Dit seizoen ga ik voor 25 goals. Dat is inderdaad ambitieus, maar als we hoog willen eindigen in de competitie zullen we ook veel moeten scoren."

Ook middenvelder Jari Vlak, één van de weinige basisspelers van vorig seizoen die er vanavond ook weer bij is, is vol ambitie. "Ik heb heel veel vertrouwen in komend seizoen. Dat is ook de reden dat ik, ondanks interesse van andere clubs, heb bijgetekend. We moeten mee kunnen strijden om de bovenste plekken. Of we terecht in de favorietenrol worden gedrukt? Ja, dat denk ik wel. Maar er zijn meer goede clubs. Mijn oude club, FC Volendam bijvoorbeeld, maar ook De Graafschap en NAC zullen weer sterk zijn."

Na een vlekkeloze voorbereiding, waarin alle wedstrijden (met over het algemeen goed voetbal) werden gewonnen, is uiteraard de grote vraag hoe Emmen zich vanavond presenteert in Velsen tegen Telstar. "Een goede ploeg, waar we niet zomaar van winnen", aldus Hilterman. "Maar wel een ploeg waar we van moeten winnen", vult Vlak aan. "Zo simpel is het."

Telstar, dat vorig seizoen als dertiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, gaat onbevangen het duel tegen FC Emmen in. Volgens trainer Andries Jonker (tegenover RTV Noord-Holland) gaat zijn ploeg vol voor de zege, al is Emmen de grote favoriet. "Maar dat was FC Volendam vorig jaar in de openingswedstrijd ook en toen pakten we een punt."

Vermoedelijke opstelling FC Emmen:

Brouwer, Apau, Miguel, Veldmate, Hardeveld, Bernadou, Vlak, Van Ooijen, Toufiqui, Hilterman en Assehnoun

Telstar - FC Emmen is vanavond live te volgen op Radio Drenthe. FC Emmen-Live, met verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen, begint vanavond om 19.30 uur.

