Drenthe nog altijd meest geliefd in het Noorden, maar binnenlands toerisme stijgt minder snel

Vakantiegangers op het campingterrein van Tijdloos in Drenthe in Erm (2020) (Rechten: ANP / Vincent Jannink)

Van de drie noordelijke provincies profiteerde Drenthe vorig jaar zomer het minst van de toename van het aantal binnenlandse vakantiegangers. Wel ontving onze provincie vorig jaar meer binnenlandse toeristen dan in 2019, zo'n 14 procent meer. In absolute aantallen, dus het aantal personen, trok Drenthe de meeste toeristen van de noordelijke provincies.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar kwamen er ruim een miljoen mensen naar Drenthe, het jaar daarvoor waren dat er bijna 890 duizend. Friesland ontving 35 procent meer binnenlandse toeristen en Groningen zelfs 55 procent meer, de grootste stijging van heel Nederland.

Verhaal gaat verder onder de kaart:

De meeste binnenlandse vakantiegangers gingen naar de provincies Gelderland (ruim 1,8 miljoen) en Limburg (ruim 1,2 miljoen).

Niet alle provincies populair

Het CBS telde vorige zomer in totaal 10,5 miljoen binnenlandse vakantiegangers, tegenover 9,9 miljoen in 2019. Een stijging van 6 procent.

Toch profiteerden niet alle provincies daarvan: in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen er juist minder binnenlandse toeristen. In Flevoland nam het aantal binnenlandse toeristen in de zomer van 2020 relatief gezien het meest af, met 24 procent ten opzichte van de zomer van 2019. Als je kijkt naar het absoluut aantal binnenlandse toeristen, dan was de daling in Noord-Brabant het sterkst, met 160.000 binnenlandse vakantiegangers minder.

Hotel of kamperen?

In de zomer van vorig jaar was een vakantiehuis de populairste accommodatie. Daarna volgden de hotels/pensions/B&B's en op een derde plaats staat de tent/toercaravan. Vakantiehuizen en hotels/pensions/B&B's zijn vorige zomer zelfs nog populairder geworden dan in de zomer van 2019: er waren 11 procent meer overnachtingen in vakantiehuizen (290 duizend vakanties) en 30 procent meer overnachtingen in hotels/pensions/B&B's (660 duizend vakanties).

De tent of toercaravan staat dan wel op de derde plaats van populairste accommodaties, maar kamperen is vorige zomer toch minder populair geworden. Er werd 11 procent minder gekampeerd met een tent of toercaravan.

'Last minute'

Het moment van boeken lag in 2020 ook dichter bij het moment van vertrek: bijna twee derde van deze zomervakanties (64 procent) werd binnen een maand voor vertrek geboekt, terwijl dit in 2019 nog 43 procent was.