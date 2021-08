Coevorden heeft nieuwe centrummanager

Coevorden heeft een nieuwe centrummanager. En hij is al meteen aan de slag gegaan, per 1 augustus heeft Edwin Boomstra het overgenomen van de interim voorzitter Klaas Lamberink. Boomstra is woonachtig in Veendam.

Boomstra wil de leegstand aanpakken in het centrum en wil het zó gezellig maken in Coevorden, dat mensen er speciaal komen om een dagje te winkelen. "Dat is niet alleen goed voor bijvoorbeeld een horecabedrijf, maar ook voor de beleving van het centrum. Ik ga deze uitdaging graag aan met het team en ondernemers van Coevorden".

Boomstra is van jongs af aan ondernemer. In 2019 is Boomstra zich meer gaan richten op centrummanagement en MKB financieringen. Toen hij gewezen werd op het feit dat Coevorden een centrummanager zocht, hoefde hij niet lang na te denken. Boomstra: "Ik ken Coevorden en de regio redelijk goed. Ik vertoef graag in deze regio."

Stacaravan in Drenthe

Ondanks dat Boomstra is geboren in Den Helder, heeft hij binding met Drenthe. Een groot gedeelte van de familie van zijn moeder is namelijk woonachtig in Drenthe. "In mijn jeugd was ik bijna wekelijks in deze regio te vinden, mede omdat mijn ouders een stacaravan in Drenthe hadden", vertelt Boomstra. "Het was dan ook niet de vraag of ik deze kant op zou komen, maar wanneer."