Stelling: Ik ben blij met deze natte zomer

Niet eerder viel er zoveel regen als deze zomer. Welgeteld vijftien dagen viel er in ons land 50 millimeter regen of meer. "Dat is een nieuw record", aldus meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza.

In de zomer van 2006 viel op veertien dagen meer dan 50 millimeter ergens in ons land. De derde plaats is voor 1917 met dertien lokaal zeer natte dagen. "De hoogste etmaalsom neerslag is deze zomer gemeten in Bergen (Noord-Holland). Daar viel maar liefst 116 millimeter regen", aldus Schröder aan het AD.

'Leegloopbuien'

"Dat is ook een beetje het beeld van de afgelopen maanden", vertelt meteorologe Margot Ribberink bij Radio Drenthe. "Dat als er een bui valt, hij leegregent. 'Leegloopbuien' noem ik ze ook wel. Dat komt omdat ze heel langzaam trekken. De buien die vandaag op ons afkomen trekken wél, maar die laten ook veel neerslag achter."

Beetje zon

Ondanks dat buien vanuit het zuidwesten in Drenthe vandaag zorgen voor een grijze lucht en een paar extra millimeters, valt het in Drenthe nog wel mee, volgens Ribberink. "Vanaf een uurtje of 10.30 uur of 11.00 uur wordt het droog en dan zien we ook af en toe de zon. Het model berekent anderhalf uur zon." Vanmiddag ontstaan er echter weer opnieuw regen- en onweersbuien. Die kunnen lokaal zo'n 20 tot 30 millimeter regen achterlaten.

Ribberink spreekt verder van een 'opvallend stevige wind' uit het zuiden en later zuidwesten. "Vooral in de buurt van buien kan die behoorlijk vlagerig zijn. De temperatuur komt maximaal uit op 21 graden."

Stelling

Een regenachtige zomer dus. Voor vakantiegangers minder leuk, maar voor sommige boeren, tuinders of anderen juist fijn. Hoe zit dat bij jou?