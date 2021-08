'Iedereen vindt het jammer dat Rossi er volgend jaar niet meer bij is'

De bedenker van die tribune, Marijn Wever uit Assen, had het afscheid van Rossi wel verwacht. "Dit zat er wel aan te komen. Ook gezien zijn prestaties dit jaar. Het loopt allemaal niet zo lekker meer."

Dat is ook te zien aan zijn resultaten. De hoogtijdagen van de Italiaan waren al in het eerste decennium van deze eeuw. Toen sleepte hij meerdere wereldtitels binnen en pakte hij overwinning na overwinning in Grands Prix. Daarna ging het bergafwaarts.

Zijn laatste raceoverwinning pakte Rossi in 2017. Dat deed hij, alsof het zo moest zijn, in Assen.

De inmiddels 42-jarige Rossi rijdt dit seizoen van de MotoGP nog uit en zet er daarna een punt achter. "De enige hoop die ik had, was dat hij bij zijn eigen team zou gaan rijden", zegt Wever. "Dat team start volgend jaar. Daar is zijn halfbroer één van de coureurs. De verhalen gingen dat hij misschien die andere motor in het team zou gaan besturen. Er was nog een klein beetje hoop, maar dat mag helaas niet zo zijn."

Dit seizoen heeft Rossi een bijzonder iemand aan zijn zijde. Robin Spijkers uit Dwingeloo is de eerste monteur van Valentino Rossi bij zijn team. Ook voor Spijkers komt het nieuws van gisteren niet compleet uit de lucht vallen. "Uiteraard hield ik er al wel rekening mee dat dit het laatste jaar van Rossi zou kunnen zijn, maar als het nieuws dan echt bekend wordt dan voelt het toch wel een beetje 'zwaar'. Ik denk dat de hele motorwereld het erg jammer vindt dat hij er volgend jaar niet meer bij is als coureur."

Valentino Rossi met zijn eerste monteur: Robin Spijkers uit Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Laatste race in Assen al verreden

Dit seizoen is de TT in Assen al verreden. Dat betekent dus dat de Nederlandse Rossi-fans de flamboyante Italiaan niet meer in wedstrijdverband op het circuit in Assen zien scheuren.

Maar Wever is niet voor één gat te vangen. Hij gaat Rossi toch nog een keer live in actie zien. "De tickets zijn geboekt voor de race in Valencia. Dat is de laatste wedstrijd van het jaar, dus ook de laatste van Rossi. Als corona geen roet in het eten gooit, zijn we daarbij."

Monteur Spijkers probeert er in ieder geval voor te zorgen dat de motor Rossi tot en met de race in Valencia in topconditie blijft. "Ik vind het in ieder geval erg jammer dat ik na dit jaar niet meer voor hem kan sleutelen, maar ik ga genieten van de tweede seizoenshelft en we gaan er alles aan doen om nog wat mooie resultaten neer te zetten zodat het een waardig afscheid is."

Rossi tribune

Het naderende pensioen van Rossi betekent niet dat de naar hem vernoemde tribune in Assen wordt opgeheven. "De kaarten die we voor dit jaar verkocht hadden, zijn volgend jaar ook gewoon geldig. Dan is er in principe gewoon een Rossi tribune met fans."

Dat moet volgens Wever een groot feest worden. "We gaan een eerbetoon maken met alle gele vlaggen en gekkigheid die je de afgelopen jaren van ons gewend was", zo besluit hij.

Lees ook: