Jasje van bibliotheek Emmen begint te knellen: ‘Behoefte aan meer vierkante meters’

Wie denkt dat een bibliotheek er enkel is voor het uitlenen van boeken, zit er goed naast. Dat maakt een rondje door de Emmer leeszaal wel duidelijk. Directeur Nicole Stiekema wijst links en rechts op de vele infopunten, kantoortjes en zaaltjes die door uiteenlopende organisaties gebruikt worden.

Van een Syrische kookclub, een pianolerares, het Juridische Loket tot de cultuurcoaches van een brede school en een bureau voor eerste hulp bij belastingaangifte of AOW-aanvraag. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

Veranderende rol

De rol van de bibliotheek is in de afgelopen jaren veranderd, verduidelijkt Stiekema. De bieb heeft meer dan ooit de rol op zich genomen van onderkomen voor de activiteiten van sociaal-maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties. "De bibliotheek, dit gebouw, is van ons allemaal", vertelt ze.

Tot haar volle tevredenheid ziet ze dan ook dat er steeds meer partijen aankloppen voor een samenwerking met de bieb.

Gestage trend

Volgens Stiekema zette de bieb een aantal jaren geleden in op deze nieuwe koers. Deels uit noodzakelijkheid. "Het aantal leden en uitleningen, en als gevolg daarvan de omvang van de collectie, lopen achteruit.

"Geen scherpe daling, maar wel een gestage trend." Tegelijkertijd ziet Stiekema ook een toename in het aantal activiteiten en de bezoekers. Bewijs dat de nieuwe ingeslagen weg zijn vruchten afwerpt.

Vanwege het toenemende aantal activiteiten in de Emmer leeszaal is er behoefte aan meer ruimte. (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Keerzijde

Dat succes heeft echter ook een keerzijde. "Er kloppen steeds meer partijen bij ons aan voor het houden van activiteiten. Met als gevolg dat ons jasje begint te knellen. We hebben behoefte aan meer vierkante meters als we onze ambitie willen waarmaken."

Uitbreiding of nieuwbouw lijken geen haalbare kaart. Rondom het pand is er nauwelijks ruimte, en geld voor een fonkelnieuw gebouw is er (momenteel) niet.

Verhuizen, bij voorkeur naar een andere plek in het centrum, lijkt daarom de meest voor de hand liggende keuze. Volgens Stiekema kun je in dat geval twee vliegen in één klap slaan. "Richting De Weiert zou voor ons heel aantrekkelijk zijn. We zouden het vullen van een stukje leegstand voor onze rekening kunnen nemen."

Het voormalige V&D-pand of het Paviljoen-pand (waar wereldrestaurant Taste of Now zou komen) beschouwt ze als 'geen verkeerde kandidaten'. "Om eerlijk te zijn jeuken mijn vingers om een huisvestingsplan te maken."

Locatie-onderzoek

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van verhuisplannen bij de bieb. De gemeente Emmen startte in 2018 met een locatie-onderzoek naar een nieuwe stek. Als kandidaten kwamen onder meer het Rensenpark, de randen van het kernwinkelgebied en de Westerstraat in beeld. Vanwege geldgebrek verdwenen de verhuisplannen vooralsnog in de ijskast.

Stiekema sluit ook niet uit dat de bibliotheek op de vertrouwde plek aan het Noorderplein blijft. "Maar dat kan ik me moeilijk voorstellen vanwege de opgave die we hebben."