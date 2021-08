Marathonloopster Andrea Deelstra uurtje eerder aan de bak op Spelen

Marathonloopster Andrea Deelstra start een uurtje eerder aan haar Olympische marathon. De wedstrijd stond eigenlijk gepland voor zaterdagochtend 07.00 uur lokale tijd (en 00.00 uur onze tijd), maar begint nu dus al om 06.00 uur Japanse tijd. Dat betekent dat we in Nederland vanavond al om 23.00 uur kunnen inschakelen.

De wedstrijd is vervroegd vanwege de hitte en de hoge luchtvochtigheidsgraad. Opvallend is dat de wedstrijd in Sapporo wordt gelopen, honderden kilometers ten noorden van Tokio, omdat het daar koeler zou zijn. Maar nu is het in Sapporo net zo warm als in de Japanse hoofdstad.

De in Dwingeloo opgegroeide Deelstra (36) plaatste zich afgelopen december voor de marathon. In Valencia liep ze zeven seconden onder de limiet. Toen noteerde ze een tijd van 2 uur, 28 minuten en 23 seconden.

Voor de Drentse marathonloopster wordt dit haar tweede keer dat ze naar de Olympische Spelen mag. In 2016 liep ze de olympische marathon in Rio de Janeiro. Die liep voor haar uit op een teleurstelling. Deelstra kwam in de problemen door de felle zon en de hitte. Ze finishte als zestigste.

