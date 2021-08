Dit weekend in de Drentse natuur: 7 en 8 augustus

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Kunstwerken in het bos

Langs deze wandelroute van circa twee kilometer door het Spaarbankbos bij Hoogeveen staan diverse kunstwerken uitgestald. Een verrassende wandeling met hedendaagse figuratieve, abstracte en conceptuele kunst. Alle dagen te bezoeken. Zin in meer kunst? Check dan Into Nature in het Bargerveen.

Zie jij een ree?

Het is een wervelende tijd in het bos: de reeën zitten achter elkaar aan! De perfecte tijd om de dieren op te sporen en een glimp van ze op te vangen. Een gids van Staatsbosbeheer neemt je zaterdag mee voor een fietstocht, met een beetje geluk zie je onderweg deze dieren. En anders zijn er sowieso sporen te vinden, waar de gids je meer over kan vertellen.

Ontdek 'Klein Zwitserland'

Vlakbij het centrum van Emmen tref je een oase van rust aan: de Emmerdennen. Het wordt er ook wel 'Klein Zwitserland' genoemd. Het is een bos met oude zandduinen en met het Haantjeduin: een van de hoogste toppen van de Hondsrug. Zondag neemt de gids van Staatsbosbeheer je mee voor een afwisselende tocht, geschikt voor het hele gezin. Je leert tijdens het wandelen meer over de diere, de bomen en het ontstaan van de Emmerdennen.

