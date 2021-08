Vogelpark Ruinen en Defensie hebben goed gevoel over afhandeling laagvliegschade

Ook Esther Broekman van het Defensie Helikopter Commando bevestigt dat de schadecommissaris een "goed gevoel heeft over het gesprek in Ruinen en dat het tot een nette afhandeling komt."

Vogels schikken van laagvliegende Apache

Twee vogels in het vogelpark - waarvan één zeldzaam - zijn overleden nadat ze eerder deze week schrokken van een laag vliegende Apache helikopter van Defensie. Een zeldzame incastern heeft zich van schrik doodgevlogen tegen de buizen van het vogelverblijf.

Een jonge Afrikaanse lepelaar is waarschijnlijk door zijn ouders of andere kuikens uit het nest geduwd toen de vogels schrokken van de heli met als resultaat een val en een gebroken vleugel. Dietz verzorgde de vogel die later die dag alsnog aan z'n valpartij en vermoedelijk andere inwendige verwondingen overleed.

Goed gevoel over schade-afhandeling

Volgens Dietz gaat het waarschijnlijk goed komen met de schadevergoeding voor de vogels. "Een incastern doet hier in de vrije handel al gauw duizend euro, als je hem nog kunt krijgen." De meeste incasterns zitten volgens hem in fokprogramma's van grote dierentuinen en daar kom je als klein dierenpark niet tussen. De sterns die nog wel in de vrije handel zitten worden vaak voor veel meer dan duizend euro opgekocht door rijken uit Arabische landen, weet Dietz. De Afrikaanse lepelaar is een schadepost van 500 euro.

Dietz heeft met de schadecommissaris van Defensie ook gesproken over de kosten van het voer van de incastern. "Het duurt zo'n twee tot drie jaar voordat deze vogel gaat broeden en deze was bijna zo ver. Daarvoor gaat er wel voor een euro per dag voer in." Of dat ook (deels) vergoed gaat worden weet Dietz niet. "We hebben er wel over gesproken maar niet over een schadebedrag." Esther Broekman van het helikoptercommando wil niet vooruitlopen op de afhandeling van de schadeclaim.

Wegblijven bij vogelpark

Dietz wil het liefst dat Defensie met laagvliegoefeningen weg blijft van het vogelpark. Aan die wens heeft het helikoptercommando de rest van de week voldaan. "Ze weten nu precies waar het vogelpark ligt dus ik ga er van uit dat ze er een volgende keer ook rekening mee houden."

Broekman: "Het vogelpark staat nu niet op een lijst waar we niet mogen vliegen, maar we zijn na deze week er wel extra alert op en proberen er rekening mee te houden." Broekman is voorzichtig omdat er volgens haar altijd een reden of onverwachte gebeurtenis kan zijn waardoor een helikopter onverwacht wel weer dichter bij het vogelpark moet vliegen.

Lees ook: