Ondernemers Meppel pleiten voor 'markthallen' op Prinsenplein

De Boer verwijst naar de voormalige markthallen op het Vledder, op steenworp afstand van zijn café. Die werden in 2014 gesloopt om plaats te maken voor woningen en supermarkten. Daarmee verviel de evenementfunctie. De Boer ziet het wel zitten als die functie terugkomt, ditmaal op het Prinsenplein.

Als het plein op een mooie manier overdekt wordt leent het zich perfect voor terrassen en evenementen, zegt hij. "Dat zou goed op het Prinsenplein kunnen. Dit is dé poort naar de stad, het heeft alleen een goede update nodig. Het moet een positieve uitstraling krijgen en dat heeft dit deel van Meppel nu niet. Het heeft geen gezellige uitstraling als je aangelopen komt."

Amsterdam

De Boer is geïnspireerd door ontwikkelingen die hij ziet hij in zijn geliefde stad Amsterdam. "De gewone markt is op sterven na dood, maar er is absoluut vraag naar speciale markten", vervolgt hij. "In Amsterdam neemt dat vormen aan die niet te geloven zijn. Het is gigantisch. Als we met een groep Meppeler ondernemers bij elkaar gaan zitten kan dat hier ook. Samen kunnen we hele goede, speciale markten verzinnen. Hobbybeurzen, vintagemarkten of een markt met biologisch eten. Dat lijkt me fantastisch."

De markten moeten zowel de horecaondernemers als winkeliers een boost geven. "Het gaat erom dat je de winkelkracht versterkt. We moeten de mensen een leuk dagje uit bieden, dan valt er voor iedereen een hoop klandizie vanaf. Die mensen nemen daarna een kijkje in de omliggende winkels en horeca. Ik geloof daar absoluut in."

Centrummanager en winkelier Arnold Schuurman kan zich vinden in het plan van De Boer. "We moeten zorgen voor een kwalitatieve invulling. Een soort overkapping en en inrichting als Franse markt is een prima idee", zegt hij.

Schuurman ziet ook de trend rondom markten. "Daarom moeten wij zorgen dat er een multifunctionele invulling gaat zijn." Hij wil de mogelijkheid onderzoeken. "Ik denk dat bewoners, ondernemers en de gemeente Meppel een zorgvuldig overwogen en toekomstbestendig idee moeten uitwerken."

Gracht

De nieuwe inrichting van het Prinsenplein is al langer een heet hangijzer. Sterk Meppel, de grootste partij in de gemeenteraad, voerde lang actie voor de terugkeer van een gracht over het plein. Dat plan werd mede door de hoge kosten en een gebrek aan steun van omwonenden verworpen.

De lokale ChristenUnie opperde nog een 'gracht van groen' met bomen en planten. Ook dat plan overleefde een stemming niet.

Lees ook: