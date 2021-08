Dorpshuis van het jaar besteedt prijzengeld aan nieuwe fitnessruimte

Aan de buitenkant van het gebouw in Nieuw-Balinge kun je er al niet omheen: op een grote poster staat trots dat De Heugte het dorpshuis van het jaar is. "We zijn nog steeds hartstikke trots", zegt bestuurslid José Post. "We gaan het met zijn allen nog een keer vieren, als de coronamaatregelen dat weer toelaten."

Tien kilometer

Buiten de eervolle vermelding kreeg het dorpshuis een cheque van 2500 euro, om vrij te besteden aan het gebouw. Maar de confetti was nog niet neergedaald of er was al een bestemming voor gevonden. "We willen al jaren een fitnessruimte hier hebben", legt Post uit.

"Nu moeten de inwoners van Nieuw-Balinge nog zo'n tien kilometer rijden naar de dichtstbijzijnde sportlocatie, maar dan ben je al gauw een halve dag kwijt als je een uurtje wil gaan sporten. Daarom wilden we het in eigen dorp. Laagdrempelig, en te voet of met de fiets te bereiken."

Financiële hulp

Omdat het prijzengeld de kosten niet volledig dekt, krijgen ze financiële hulp van de gemeente en provincie. Zo springt Midden-Drenthe bij met een bedrag van vijftienduizend euro. De sporttoestellen komen in de ruimte van het voormalig kinderdagverblijf, dat al een tijdlang leegstaat.

Als het meezit verwacht Post dat de fitnessruimte aan het eind van het jaar klaar is.