Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Jack's Racing Day

Een heel weekend lang ronkende motoren op het TT Circuit in Assen. Bij Jack's Racing Day wordt er geracet met auto's, karts en motoren. Vandaag begon het feest al, met trainingen en kwalificatierondes. Zondag zijn de finales. Het evenement is een mix van races met demonstratie en vertier.

Enkele hoogtepunten zijn volgens de organisatie dat zo'n dertien Formule-1-auto's rondrijden, voormalig Formule-1-coureur Ralf Schumacher komt langs en een replica van de wagen van Max Verstappen duikt op. Verder kunnen bezoekers tegen betaling een vlucht maken in een helikopter die 'koprollen' maakt in de lucht.

We gingen gisteren al even kijken bij de opbouw:

Bij Jack's Racing Day, dat eerder Gamma Racing Day heette, zijn 35.000 mensen welkom. Alle bezoekers zijn negatief getest of gevaccineerd.

Expositie van schilder Anton Heyboer en fotograaf Nico Koster

In museum Nienoord in Leek is een gratis rondleiding over een expositie met werk van schilder Anton Heyboer en fotograaf Nico Koster. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Koster nodigde Museum Nienoord hem uit om een brede keuze te maken uit zijn eigen collectie. Naast prachtige foto's van Heyboer komen ongeveer 200 foto's mee van mensen en bijzondere gebeurtenissen. Van de treinkaping bij De Punt tot Lennon en Ono in het Amsterdamse hotelbed.

Zaterdag begint de rondleiding om 14.00 uur en zondag om 13.00 uur en 15.00 uur.

Wandelexcursie door 'Klein Zwitserland'

Wandelliefhebbers opgelet! Trek je schoenen maar vast aan voor een excursie door 'Klein Zwitserland'. Met een gids van Staatsbosbeheer kun je zondag door de Emmerdennen lopen. De gids vertelt over de natuur, cultuurhistorie en het ontstaan van de Emmerdennen.

De tocht is voor het hele gezin, jong en oud, zegt Staatsbosbeheer. De wandeling begint om 13.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden moet via www.staatsbosbeheer.nl/emmerdennen.

Laatste open tuindag van dit jaar in 1e Exloermond

Zondag is de laatste open tuindag van dit jaar in 1e Exloermond. De tuin aan de Eerste Exloërmond 12 is 3000m2 groot en ligt in het vlakke Veenkoloniale landschap. Kijk voor meer info op www.hondsrugtuin.nl.

Circus in Ruinen

Voor het eerst sinds 2012 staat deze week in Ruinen weer een circus. Sinds eergisteren geeft het Duitse Circus Bossle daar al voorstellingen, die nog tot zondag doorgaan. Kaartjes zijn te koop aan de kassa bij de circustent.

Na de voorstellingen in Ruinen verhuist het circus naar Hoogeveen. Daar zijn volgende week voorstellingen.