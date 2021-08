Liveblog: FC Emmen neemt een punt mee uit Velsen-Zuid [gesloten]

Tweeënhalve maand na de pijnlijke degradatie startte voor FC Emmen vanavond het nieuwe seizoen op het tweede plan: de Keuken Kampioen Divisie. De seizoensouverture in Velsen-Zuid tegen Telstar eindigde in een teleurstellend gelijkspel, 1-1.

Er stonden nog maar vier minuten op het scorebord toen Glynor Plet de thuisploeg al op voorsprong schoot, na een goede voorzet van de sterk spelende rechtsback Yassine Zakir. De hele wedstrijd bestookte hij de Drentse verdediging met goede voorzetten.

De vroege achterstand was een onverwachte tik voor de Drentse formatie, want na een sterke voorbereiding waren de verwachtingen hooggespannen. Toch wist de equipe van Lukkien het initiatief over te nemen, al bleef het in balbezit erg slordig.

Halverwege de eerste helft kwamen de gasten langszij. Jasin-Amin Assehnoun snelde langs zijn directe tegenstander en vond met een teruggetrokken voorzet zijn spits, Jeredy HIlterman. Die wist wel raad met dat buitenkansje, 1-1.

Eindhoven thuis

FC Emmen speelt volgende week de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. In de Oude Meerdijk komt FC Eindhoven op bezoek. De wedstrijd begint om 20:00 uur en RTV Drenthe is daar uiteraard weer bij. De wedstrijd is uiteraard live te volgen via Radio Drenthe en ook dan zal er een kersvers liveblog bijgehouden worden.

Lees hieronder het liveblog van de wedstrijd tussen Telstar en FC Emmen terug