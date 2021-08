FC Emmen stelt teleur in openingsduel: 1-1 bij Telstar

FC Emmen is het seizoen teleurstellend begonnen. Eén van de grote favorieten voor de titel in de Keuken Kampioen Divisie kwam in Velsen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Door een hele vroege goal van Glynor Plet kwam Emmen op achterstand en na 26 minuten tekende Jeredy Hilterman voor de gelijkmaker.

Het gelijkspel voelde voor FC Emmen, na een geweldige voorbereiding met vijf zeges op rij, toch als een nederlaag. Te veel spelers speelden ondermaats. Arnaud Luzayadio (die speelde omdat Mitch Apau niet speelgerechtigd was) oogde onzeker en datzelfde gold voor Leonel Miguel en na rust ook Jeff Hardeveld. Op het middenveld konden Teun Bijleveld en Jari Vlak hun stempel niet echt drukken en voorin was vooral Azzedini Toufiqui geen schim van de duels in de voorbereiding.

Plet en Hilterman scoren

Het begin was dus voor Telstar dat onbevangen en met veel vertrouwen uit de startblokken schoot. Het leverde de thuisploeg ook razendsnel een goal op. De meest ervaren man aan de kant van de Witte Leeuwen, Glynor Plet, schoot de eerste voorzet van rechts (door Yassine Zakir) tegen de touwen: 1-0.

Emmen, dat slordig speelde, kwam maar moeizaam tot een fatsoenlijke aanval. Toch was de eerste goede aanval meteen raak. Het inspelen van Jeff Hardeveld op Jasin-Amin Assehnoun was prima, diens versnelling nog beter en de afronding van Hilterman (met links) maakte het plaatje compleet: 1-1.

Kansen voor Emmen

Het vuurwerk van Emmen-zijde werd bewaard voor de tweede helft en steeds was Hilterman de man die voor gevaar zorgde. De van Jong FC Utrecht overgekomen kreeg de bal echter niet langs de uiteindelijke 'man of the match' Trevor Doornbusch. Tot drie keer toe redde de keeper van de thuisclub.

De slotfase van de wedstrijd was verrassend genoeg voor Telstar dat in blessuretijd FC Emmen nog flink in verlegenheid bracht, maar ook Michael Brouwer bleek niet voor een tweede keer te passeren.