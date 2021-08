Dick Lukkien: 'Teveel spelers onder hun niveau'

Volgens de oefenmeester was het niet zo dat Telstar overrompelend begon. "Dat lag aan onszelf. We wisten hoe ze zouden spelen, maar dan moet je wel je afspraken nakomen. De vroege tegengoal was daar een goed voorbeeld van. We zijn de bal heel simpel kwijt en zijn dan niet snel genoeg terug in positie. Te slap zonder bal en aan de bal te slordig."

'Alleen Veldmate en Hardeveld haalden voldoende in de 1e helft'

De goal die Emmen maakte zorgde voor een korte opleving, maar ook daarna was Emmen niet bij machte echt iets af te dwingen. "Teveel spelers gaven niet thuis. We kwamen vaak genoeg in situaties waarin we 1 tegen 1 konden spelen, maar dan moet je wel een man passeren of een goede combinatie opzetten. Maar dat gebeurde veel te weinig. De middenvelders kwamen te vaak in duel, Assehnoun was te slordig, Hilterman niet balvast genoeg en Toufiqui onherkenbaar. Ik heb in de rust gezegd dat alleen Veldmate en Hardeveld naar behoren speelden. Dat zegt alles."

'Zege was niet onverdiend geweest'

Na rust ging het beter, zeker in de beginfase, maar ook in de fase tussen de 60e en 80e minuut. "Als we toen een treffer hadden gemaakt was dat niet onverdiend geweest."