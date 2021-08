Topdrukte bij binnenspeeltuinen: 'Die natte zomer komt ons goed uit'

Tientallen kinderen rennen door de binnenspeeltuin heen. De een gaat achter elkaar van de glijbaan en de ander komt voor sluitingstijd niet meer uit de ballenbak. Ondanks de beperkingen vanwege corona is het drukte bij Zippa Zebra's.

Meevaller

Door de wisselvallige zomer kiezen mensen vaak voor zekerheid als het gaat om activiteiten. En dat is voor sommige ondernemers een mooie meevaller. "Het natte weer mag van mij nog wel even aanhouden, dit komt ons goed uit. Helemaal na vorig jaar, toen we veel dicht waren vanwege corona. Dan is zo'n zomer stiekem wel lekker", vertelt eigenaresse Marga Botter.

Ouders moeten plannen omgooien vanwege het slechte weer. "We zouden eerst naar de buitenspeeltuin in Havelte. Alleen toen we zagen dat het ging regenen, hebben we toch maar besloten om hier heen te gaan", verklaart een ouder.

Een plekje vinden bij een binnenactiviteit blijkt ook niet gemakkelijk. "Als je iets binnen wil doen deze zomer, moet je op tijd reserveren. Heel veel dingen zijn al snel volgeboekt. Ook eenmaal binnen merk je dat het drukker is door het slechte weer", zegt een bezoeker.

