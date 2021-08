Bijrol voor Andrea Deelstra in olympische marathon

Atlete Andrea Deelstra speelde een bijrol in de olympische marathon, maar haalde wel de finish in een bloedheet Sapporo. Deelstra eindigde als 44e in 2.37.05, op 9.45 minuten van de Keniaanse winnares Peres Jepchirchir. De in Dwingeloo opgegroeide Deelstra was ontevreden over het eindresultaat.

Deelstra ging voor een plek in de top 10 en liep het eerste deel van de 42,195 kilometer keurig mee in de eerste groep. "Ik hield me aan mijn raceplan en was echt in vorm. Ik dronk goed, koelde goed, ververste zelf steeds het ijs dat ik in mijn pet gooide, totdat ik last kreeg van mijn linkerheup", vertelde de 36-jarige hardloopster, die op de Spelen van Rio als 60e eindigde.

Uitvalverschijnselen

"Ik heb dat eerder gehad in de marathon van Berlijn in 2018 en toen kreeg ik uitvalsverschijnselen. Ik kon twee dingen doen, ermee kappen of een paar keer wandelen en dan die heup een beetje losgooien. Dat laatste heb ik gedaan en voor ik het doorhad, was ik een paar drankposten verder en al op het 36-kilometerpunt. Dan maar finishen, vond ik. Maar door dat wandelen heb ik zeker 5 minuten verspeeld. Trek je die van mijn eindtijd af, dan had ik voor een plek bij de eerste tien kunnen strijden. Dat was een reële doelstelling."

