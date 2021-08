Eindelijk weer volle tribunes bij Shakespearetheater Diever

Bij de try-outs mochten nog maar tweehonderd mensen plaatsnemen op de tribunes. In het openluchttheater bij Diever passen normaal gesproken vijf keer zoveel. De zeshonderd toeschouwers, die bij de show over de tragedie Macbeth en het blijspel Comedy Of Errors waren, waren negatief getest of volledig gevaccineerde.

Hutjemutje op de banken, anderhalve meter op de planken

Waar het publiek na een goedgekeurde coronacheck naast elkaar mag plaatsnemen, staan de acteurs zoveel mogelijk anderhalve meter uit elkaar tijdens de show. "Dat moest tijdens de repetities in maart", legt regisseur Jack Nieborg uit. "Dat kon toen niet anders, want we wilden wel graag klaarstaan als het weer zou kunnen in de zomer. En nu staan we er."

Nieborg vindt het fijn dat er weer meer publiek kan komen kijken naar de show: "We mogen nu drie keer zoveel mensen ontvangen als bij de try-outs. Daar zat elk huishouden op anderhalve meter, dus dat zag er minder gezellig uit. Gelukkig lijkt het nu weer vol. Dat komt het spel ook ten goede, want wij krijgen meer energie van veel publiek. Helemaal bij een komedie."

Looppaden door het publiek

De opstelling van het Shakespearetheater is wel op de schop gegaan om een volle bezetting te creëren. Zo zijn er vanaf het lange podium in het midden looppaden gecreëerd naar torens aan de buitenzijdes. Die nemen de plek in van veel tribunes. Die zitplekken gaan ten koste van beschikbare plaatsen, maar wanneer er maar zeshonderd mensen mogen zijn, komt dat goed uit.

'Onwennig, maar prachtige show'

Vorig jaar ging de show niet door, door de strenge maatregelen destijds. Veel mensen hebben dus twee jaar moeten wachten tot ze weer naar het Shakespearetheater konden. Zo zijn er mensen die al twintig jaar trouw elke zomer het theater bezoeken, maar zit er ook een nieuwsgierige campinggast. "Het is wat onwennig, maar het geeft een veilig gevoel dat je weet dat iedereen een check bij de ingang heeft gehad", laat hij weten. "De show is prachtig."

Iemand anders hoopt dat op deze manieren de evenementen weer op gang zullen komen: "Je gaat ervanuit dat iedereen negatief is. Ik hoop dat dit werkt, anders kan je nooit meer wat."

