Roelstoeltennisser Egberink met titel op zak naar Tokio

Tom Egberink uit Dalen heeft een goede generale repetitie gehad in aanloop naar de Paralympische Spelen. De rolstoeltennisser prolongeerde zijn Nederlandse titel op het NK in Amstelveen.

Egberink hoefde overigens niet te strijden voor de bokaal. De andere finalist, de Brabander Maikel Scheffers, moest zich geblesseerd terugtrekken uit de finale. Daardoor ging de titel automatisch naar Egberink.

Scheffers is ook de dubbelpartner van de speler uit Dalen. Omdat Scheffers niet meer in actie kon komen in het toernooi, ging de finale in het dubbelspel niet door. Ruben Spaargaren en Carlos Anker profiteerden.

Tokio

Tom Egberink kan zich nu gaan richten op de Paralympische Spelen in Tokio, die op 24 augustus beginnen. De Dalenaar komt zowel in het enkel- als dubbelspel in actie. Nederlands beste rolstoeltennisser maakt zich op voor zijn derde Spelen. Tijdens het vorige toernooi in Rio werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld, in het dubbeltoernooi strandde hij in de kwarfinale. Twee weken voor dat toernooi brak hij zijn duim.

Egberink zal dit jaar dus met een beter gevoel afreizen. Hij gaat nu op trainingskamp en reist vervolgens af naar Japan.

