Roekpad Echten heeft eindelijk weer speeltoestellen

Volgens een inspecteur van de gemeente De Wolden voldeden ze niet aan de huidige veiligheidseisen, zegt vrijwilliger Evert Bulder. "Het was emotioneel voor ons allemaal", vertelt Els de Jong van Stichting Kraaienbosch. "Je steekt er acht jaar energie in, en dan moet het weg."

Toch besloten ze niet op te geven. Er is geld ingezameld en er zijn fondsen aangeschreven om de tienduizenden euro's voor nieuwe, gecertificeerde speeltoestellen bij elkaar te krijgen. "Dat heeft flink geld opgebracht", zegt Bulder.

'Ondernemers zijn er blij mee'

Speeltoestellen horen bij het beleefpad, vindt de stichting. "Kinderen beleven hier veel meer dan in een gewone speeltuin. Er is water, er zijn beestjes", zegt De Jong. Het kilometer lange pad, met spelletjes over de natuur, trekt veel dagjesmensen. De Jong: "De ondernemers in het dorp hebben er ook baat bij dat dit bestaat."

Vrijwilligers repareren de kabelbaan (Rechten: RTV Drenthe)

Bordjes in braille

Jaren geleden werd het Roekpad aangelegd door dorpsbewoners. Alle zintuigen worden onderweg geprikkeld. De teksten op de bordjes staan er ook in braille en het wandelpad is verhard. Daardoor is de route geschikt voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking. Onder andere cliënten van Visio, een dagopvang voor mensen met een visuele beperking, maken er gebruik van.

Overigens is het bos nog niet af. Vrijwilligers komen wekelijks terug om klusjes te doen. Zo wordt de kabelbaan aangepakt, zodat die binnenkort aan de de laatste normen voldoet. Verder zetten ze binnenkort picknickbanken in elkaar, gemaakt van oude bomen uit het bos.