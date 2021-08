De week van Drenthe: Inbraak bij recreatiepark, explosie op plezierjacht

Het was een triest begin van de week voor de eigenaren van recreatiepark de Bosrand in Ellertshaar. Er werd ingebroken in de kantine van de camping, waarbij onder andere een beamer. biertaps en een koffiezetapparaat zijn meegenomen. Campingeigenaar Martijn Huisman: "Het lijkt haast wel alsof iemand bezig is om z'n eigen mancave in te richten."

Vogels gestorven door de schrik

In Vogelpark Ruinen stierven twee vogels, nadat ze geschrokken waren van een laagvliegende Apache helikopter van Defensie. Een van de twee dieren was erg zeldzaam. Tot ontsteltenis van eigenaar Henk Dietz heeft de ene vogel zich van schrik doodgevlogen. De andere is uit een nest gevallen, met als gevolg een gebroken vleugel waarna hij later alsnog overleed. Vrijdag had Dietz een 'goed gesprek' met Defensie over de afhandeling van de schade.

Explosie op plezierjacht

Zes gewonden, waaronder vier zwaargewonden door een explosie op een plezierjacht op het Drentsche Diep in Kropswolde. Het incident gebeurde woensdag bij de jachthaven, aan de noordkant van het Zuidlaardermeer. Volgens een ooggetuige ontstond de explosie toen de eigenaar zijn boot wilde starten. Een 5-jarig meisje overleed een dag later.

Gesteggel over Mannes

De gemeente Assen gaat de gerestaureerde kunsthond Mannes bij het station in Assen niet weghalen of afdekken. Daar vroeg kunstenaar QS Serafijn om, omdat hij niet blij is met het resultaat van het herstel. Daar wil de gemeente echter geen gehoor aan geven.

Meer bezoekers

Er kwamen vorig jaar meer binnenlandse vakantiegangers naar Drenthe. Vanwege corona zochten meer mensen naar een vakantie in eigen land. Ten opzichte van een jaar eerder betekende dat 14 procent meer Nederlanders op de Drentse campings en in de andere verblijfsaccommodaties. Groningen en Friesland profiteerden nog meer, maar Drenthe blijft de populairste noordelijke vakantieprovincie onder Nederlanders.