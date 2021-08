Assenaren figureren voor lichtkunstwerk op het Koopmansplein

Een Utrechts bedrijf is door de gemeente Assen binnengehaald om de videoprojecties te verzorgen. Vandaag figureert een tiental Assenaren voor de rol als silhouet.

Een groen doek is opgezet en een krukje met een groen doek staat klaar voor de figuranten. Erna Forbes en Kirtiha Manikkam staan te popelen om te beginnen. Beide wonen ze al een tijdje in Assen en vinden ze het erg leuk om mee te doen met zo'n project van de gemeente. "Ik heb in het verleden veel toneel gespeeld", vertelt Forbes. "Vanwege het coronavirus was alles de afgelopen maanden dicht. Ik mis het echt. Dus ik dacht: als er iets is, dan doe ik mee!"

Levendigheid

Een tiental figuranten komt vandaag langs. Het zijn allemaal verschillende mensen met verschillende levensstijlen. Kinderen van acht tot een man van 70 jaar oud. "Ik denk dat het doel van het plein is om er een soort van levendigheid in te brengen", vertelt Julian van Buul van het Utrechtse bedrijf Beeldjutters dat de videoprojecties maakt. "Levendigheid krijg je niet door alleen maar oude mensen daar te laten lopen of mensen die met oogkleppen op aan het winkelen zijn, maar dat krijg je door met elkaar te leven. Ik denk dat we dat proberen vast te leggen vandaag."

"We moesten rondlopen voor het greenscreen en op een bankje zitten", vertelt Manikkam. "Zo willen ze ons dan projecteren bij de fonteintjes." Een leuk project vindt Manikkam die al bijna haar hele leven in Assen woont. "Het is een hele leuke ervaring om mee te doen. Ook omdat je nu een beetje deel uit maakt van Assen."

Het eindresultaat is dit najaar te zien op het Koopmansplein.

