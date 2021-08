Bijna 45.000 toeschouwers bezoeken Jack's Racing Days

Van Dam schrok zondagochtend wel even toen hij de gordijnen open deed. "Poeh, superslecht weer, maar kijk eens hoeveel mensen er nog gekomen zijn", zegt de organisator van het evenement.

Drempel

Naast het slechte weer was ook corona een drempel om het evenement te bezoeken, al is Van Dam wel blij dat het evenement door mocht gaan. "Het is een enorme drempel, je moet of gevaccineerd zijn of een testbewijs laten zien. Mensen beslissen vaak pas zondagochtend en als dan ook nog eens het weer slecht is, dan is dat een handicap, maar kijk eens hoeveel mensen er toch gekomen zijn. Het resultaat is super."

Ralf Schumacher

Een van de publiekstrekkers was Ralf Schumacher, die in Assen herenigd werd met de F1-bolide van het Toyota fabrieksteam waarmee hij van 2005 tot en met 2007 actief was in het FIA Formule 1 wereldkampioenschap. De jongere broer van Michael Schumacher reed echter niet zelf in zijn oude auto. "Deze auto is nu in het bezit van een particulier en de eigenaar rijdt er alleen zelf in en dat snap ik wel. Het is een hele dure hobby en ik vind het geen probleem", vertelt Schumacher lachend.

Schumacher is voor het eerst in Assen aanwezig en vindt mooi dat er, ondanks het slechte weer, zoveel mensen het circuit bezoeken. "Het is jammer voor de fans, die super enthousiast zijn. Ze zien gelukkig mooie races en prachtige auto's."

Tegenwoordig is Schumacher analist in Duitsland bij Sky Sports bij de Formule 1 races. Hij geeft Max Verstappen een goede kans om wereldkampioen te worden, maar zijn team zal vol aan de bak moeten. "Mercedes is, na Sylverstone, helemaal terug. Red Bull zal echter wel stappen moeten maken, want in Hongarije hadden ze het best lastig.

