Brons, brons en topscorer: zo presteerden de Drentse olympiërs

Parijs is nog ver, maar ook weer niet zo ver als gewoonlijk. Door het jaar uitstel vanwege de coronapandemie duurt het nog drie jaar voor de volgende zomerspelen beginnen. Wie weet is er dan weer eens een gouden medaille voor een Drent weggelegd. Met twee keer brons was Drenthe in de medaillespiegel op plek 85 geëindigd, een gedeelde plek, want Finland pakte ook twee keer brons.

Bekijk hieronder hoe de Drentse deelnemers presteerden tijdens de Olympische Spelen:

Gijs Broeksma uit Ruinen maakt zich na de Spelen op voor het WK (Rechten: AFP/Adek Berry)

Gijs Broeksma, handboogschieten

Gijs Broeksema kreeg pas laat te horen dat hij naar Tokio mocht afreizen. Eenmaal aangekomen was de Benjamin van de Nederlandse handboogploeg de eerste Drent die op een individueel onderdeel in actie kwam. Hij kwalificeerde zich als veertiende. In het individuele toernooi kwam de uit Ruinen afkomstige boogschutter er daarna niet echt aan te pas. Hij werd in de tweede ronde via een shoot-off uitgeschakeld door de Japanner Takaharu Furukawa.

Met de andere Nederlandse mannen, Sjef van den Berg en Steve Wijler veroverde Broeksma wel bijna een medaille. Het team verloor de halve finale en kreeg in de strijd om brons de ultieme kans om de wedstrijd te winnen. Van den Berg schoot jammerlijk een acht, waardoor Japan terug in de wedstrijd kwam en won. Broeksma reist met de olympische bagage af naar het WK in september. En kan daarna voorzichtig zijn pijlen gaan richten op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Vivianne Miedema werd toernooitopscorer (Rechten: AP Photo/Silvia Izquierdo)

Vivianne Miedema, voetbal

Al voor de openingsceremonie in Tokio liet Vivianne Miedema zien dat ze het vizier op scherp had staan. Tegen Zambia scoorde ze vier keer in het met 3-10 gewonnen duel. Ook daarna bleef Nederlands topscorer aller tijden doorgaan met doelpunten maken. Tegen Brazilië, China en de Verenigde Staten maakte ze er twee. De goals tegen de Amerikanen bleken niet genoeg om door te gaan in het toernooi. Een penalty vlak voor tijd werd gemist door Lieke Martens, waardoor het 2-2 bleef.

Penalty's moesten in de kwartfinale de beslissing brengen en uitgerekend Miedema miste in haar honderdste interland. Omdat ook Anouk Nouwen miste en de Amerikanen alles raakschoten lag Nederland uit het toernooi, dat uiteindelijk gewonnen werd door Canada. Vivianne Miedema werd dankzij haar tien goals wel topscorer van het toernooi. Haar tien goals zijn tevens een olympisch record. Op haar persoonlijke prestaties kan Miedema inmiddels dus trots zijn.

Nick Smidt, atletiek

Nederlands kampioen hordelopen Nick Smidt opende voor Nederland een uiterst succesvol atletiektoernooi. De 24-jarige Assenaar eindigde in zijn serie op de 400 meter als vierde en daarmee plaatste hij zich voor de halve finales. In die halve finales stelde Smidt zichzelf teleur. Hij eindigde als zevende en plaatste zich niet voor de finale. Daarmee zat het toernooi voor hem erop.

"Ik ging zo hard weg en ging zo goed op de eerste 200 meter, maar ik liep op het laatste stuk helemaal vol. Ik vind dat ik heel slecht heb gelopen en het voelt alsof ik mezelf tekort heb gedaan en mijn familie heb teleurgesteld'', zei hij flink balend na afloop. Over drie jaar hoopt Smidt er weer bij te zijn op Olympische Spelen in Parijs.

Jorinde van Klinken kwam niet in de buurt van haar persoonlijk record en liep de finale mis (Rechten: AFP/Andrej Isakovic)

Jorinde van Klinken, atletiek

Misschien wel de grootste teleurstelling was de uitschakeling van Jorinde van Klinken, gezien de verwachtingen vooraf. De 21-jarige discuswerpster liet dit jaar zien bij de absolute wereldtop te horen, het afstandsrecord (70,22 meter) van dit jaar staat zelfs achter haar naam. Maar in het Olympisch Stadion kwam het er niet uit bij de Assense.

In de kwalificatie kwam ze niet verder dan 61,15 meter. Dat leek genoeg, maar verrassend genoeg gooiden tien vrouwen verder en dus kwam er geen finaleplaats voor Van Klinken.

Andrea Deelstra haalde haar doel, de top 10, niet (Rechten: ANP/Lex van Lieshout)

Andrea Deelstra, atletiek

En ook voor de derde Drentse deelnemer aan het atletiektoernooi, viel de prestatie tegen. Een toptienplek was het doel van Andrea Deelstra, maar op de olympische marathon in een snikheet Sapporo bleek dat te hoog gegrepen. De in Dwingeloo opgegroeide duurloopster eindigde op plek 44. Haar tijd van 2.37.05 was bijna tien minuten langzamer dan die van de Keniaanse winnares Peres Jepchirchir.

En dus was Deelstra niet tevreden over haar prestatie op de Spelen. Doordat ze last kreeg van haar heup kon de 36-jarige niet aan haar eigen verwachtingen voldoen. "Ik kon twee dingen doen, ermee kappen of een paar keer wandelen en dan die heup een beetje losgooien. Dat laatste heb ik gedaan en voor ik het doorhad, was ik een paar drankposten verder en al op het 36-kilometerpunt", verklaarde ze na afloop. "Maar door dat wandelen heb ik zeker 5 minuten verspeeld. Trek je die van mijn eindtijd af, dan had ik voor een plek bij de eerste tien kunnen strijden. Dat was een reële doelstelling."

Merel Freriks vloog er met haar team uit tegen de Fransen (Rechten: AFP/Franck Fife)

Merel Freriks, handbal

De Franse handbaldames bleken te sterk voor het Nederlands team en dus waren de kwartfinales het eindstation voor Merel Freriks uit Borger. De Nederlandse vrouwen wonnen in 2019 in Japan nog de wereldtitel, maar met een afgetekende 22-32 waren de Fransen een maatje te groot.

Vier jaar geleden deed de handbalploeg voor het eerst mee aan de Spelen, toen werd een vierde plek gehaald. Freriks was er toen nog niet bij. Maar met haar 23 jaar kan de speelster van Borussia Dortmund nog heel wat Olympische Spelen meemaken.

Madelein Meppelink, beachvolleybal

Madelein Meppelink uit Emmen kon met teamgenoot Sanne Keizer geen potten breken deze Olympische Spelen. De dames verloren alle drie de wedstrijden in de poule en dus strandde het duo al voor de knock-outfase. Meppelink en Keizer verloren onder andere van het Amerikaanse duo Ross/Klineman. Het als tweede geplaatste duo bleek superieur in Tokio en won uiteindelijk het goud. Meppelink en Keizer lukte het wel om een set te winnen van de Amerikanen, die in de finale Australië (Del Solar/Clancy) 21-15 21-16 kansloos lieten.

Voor de 31-jarige Meppelink waren het haar derde Olympische Spelen. In Londen en Rio haalde ze met andere teamgenoten wel de volgende ronde in het toernooi, maar verder dan de laatste zestien rijkte ze niet. Na de uitschakeling tegen de uiteindelijke kampioen zei Meppelink in ieder geval trots te zijn dat ze tot het eind aan toe gestreden hebben. "Maar het is zeer teleurstellend dat dit ons resultaat is."

Katja Stam beleefde een bizarre aanloop en een bijzonder toernooi met Raïsa Schoon (Rechten: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

Katja Stam, beachvolleybal

Die andere Drentse volleybalster op het zand, Katja Stam uit Klijndijk, beleefde een 'krankzinnig' toernooi. Ze plaatste zich op het allerlaatste moment samen met teamgenoot Raïsa Schoon eb kwam in een loodzware poule terecht met de regerend wereldkampioen en Europees kampioen. Van die kampioenen werd in de poule verloren, maar door winst tegen een Duits koppel gingen Stam en Schoon toch door.

Omdat ze op de heenweg naar Tokio in de KLM-vlucht zaten waar meerdere met corona besmette mensen op zaten, scherpten de autoriteiten de regels aan. En dus mocht het tweetal alleen nog voor trainingen en wedstrijden de hotelkamer verlaten. In de tussenronde bleek het Cubaanse duo Lidy/Leila vervolgens te sterk. De Nederlanders zijn vastbesloten om door te gaan. "Dit is een groot leermoment op weg naar volgende toernooien en wie weet wel de volgende Spelen", zegt Schoon

Ilse Paulis, roeien

Goud glipte uit handen, vlak voor de finish. Op het Japanse water deden Ilse Paulis uit Dalen en Marike Keijser uit Rotterdam alles goed tot vlak voor de meet. Het duo in de lichte dubbeltwee stonden na de race echter met tranen in hun ogen, en niet van geluk. De 1.500 bleken net een paar meter te veel, want Keijser maakte een misslag. En dus prolongeerde Paulis haar olympische titel niet, die won ze vijf jaar geleden met Maaike Head.

De bronzen plak was dus een troostprijs, het betekende wel de eerste Drentse medaille op de Olympische Spelen in Tokio. "Wij waren de besten en we doen onszelf tekort als we zeggen dat we maar derde zijn geworden. We staan op het olympisch podium en daar mogen we trots op zijn."

Anna van der Breggen, wielrennen

De andere Drentse medaille deze Spelen werd binnengehaald door de Zwolse Anna van der Breggen op de individuele tijdrit bij het wegwielrennen. Sinds kort woont de wielrenster in Meppel, dus tellen we haar bronzen medaille gewoon mee als Drentse prestatie. De veelwinnares is bezig aan haar laatste maanden als profrenner en pakte tot haar eigen verbazing toch nog een prijs. Hoewel ze niet tevreden was over haar rit, bleek het genoeg voor het podium.

Stiekem hoopt Van der Breggen dit najaar nog het WK mee te pakken. En niet voor eigen succes: "Als ik mag ga ik er graag rijden. Die meiden hebben elk WK veel voor mij gedaan. Dus ik zou graag nog wat voor hen terugdoen."

Houtzager raakte met Dante simpelweg teveel balken om een medaille te winnen (Rechten: AP Photo/Carolyn Kaster)

Marc Houtzager, paardensport

Springruiter Marc Houtzager kon geen tweede olympische medaille toevoegen aan zijn erelijst. In 2012 pakte de in Hoogeveen geboren ruiter zilver in Londen, dat zat er dit jaar niet in. In de individuele wedstrijd tikte zijn paard Dante er drie balken af, te veel om mee te doen voor de prijzen.

In de landenwedstrijd was Houtzager alsnog dichtbij een medaille. Na een uiterst moeizame kwalificatieronde, plaatste Nederland zich als negende van de tien landen voor de finale. In de finale bleken de combinaties van winnaar Zweden, de Verenigde Staten en België echter beter dan de Nederlanders. En dus bleven de springruiters steken op plek vier.