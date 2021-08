Rode ibis duikt op in Hooghalen

Een rode ibis is neergestreken in Hooghalen. Het gaat waarschijnlijk om een ontsnapt exemplaar, de vogel komt in het wild alleen voor in het noordelijke deel van Zuid-Amerika.

"Vanavond tegen een uur of acht zagen wij hem in het land zitten", zegt Wilma Joling uit Hooghalen. "Het is een knalrode vogel, dus hij valt wel op hier, zeker in dit landschap."

Buurtbewoners konden het dier alleen op afstand zien. "Zodra je in de buurt komt, loopt hij weg. We hebben hem nog niet zien vliegen, maar als je op twintig meter van hem komt, gaat ie er vandoor."

Dierenambulance

Dat beeld herkennen ze bij de dierenambulance. Medewerkers ondernamen een vanavond een poging om hem te vangen, maar dat bleek al snel onmogelijk. "We hebben hem nog niet te pakken Hij is harstikke fit en kwiek", zegt een medewerkster van de Dierenambulance Noord en Midden Drenthe. "We hebben boeren in de omgeving gevraagd om hem in de gaten te houden voor ons."

Waar de rode ibis vandaan komt is nog een raadsel. "Hij moet ontsnapt zijn, het is geen inheemse soort", zegt de medewerkster. "We hebben hem met een verrekijker bekeken, maar konden niet zo snel een ring ontdekken. Dus we weten ook niet of het legaal of illegaal ergens gevangen zat."

Meer meldingen

De afgelopen tijd kwamen er ook uit andere plaatsen in Nederland meldingen van de rode ibis, het dier werd gezien in het Gelderse Rivierenland en Zuid-Holland. Of het dier van daar naar Hooghalen is gevlogen valt niet te zeggen.