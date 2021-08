Drents Duuster: Het afvoerputje van Assen en de stoplichtterrorist

De eerste aflevering wordt afgetrapt bij nachtopvang 'Kommarin' in Assen. Iedere avond staan daar tien bedjes klaar waar daklozen gebruik van kunnen maken, mits ze er op tijd bij zijn. Voor 22.00 uur moeten ze zich melden. Om 23.00 uur gaat het licht uit.

Divers publiek

Begeleider Stan Dammers is die avond aan het werk en kan rekenen op uiteenlopend publiek. "De één komt net uit een echtscheiding, de ander leeft al jarenlang op straat en wil niet anders. Daar moet je mee om leren te gaan", vertelt hij.

Het team van de nachtopvang bestaat uit drie mensen: twee slaapwachten en de coördinator. Laatstgenoemde maakt om 23:00 uur plaats voor de beveiliger, die de hele nacht waakt. "De grootste klus is om te voorkomen dat de situatie escaleert. Door drank- en drugsgebruik ontstaat er regelmatig spanning. Aan ons is dan de taak om de situatie in het gareel te houden."

Afvoerputje van Assen

Meestal gaat dat goed, maar Dammers heeft ook al meerdere keren een overdosis meegemaakt. "Dat is best heftig. Ik heb wel eens gezien dat ze hier voor het gebouw met schuim op hun mond liggen te spartelen."

De nachtopvang is de laatste strohalm voor daklozen, legt hij uit: "We noemen dit ook wel het afvoerputje van Assen. Als je het hier verkloot, sta je echt structureel op straat." Toch probeert hij dat met zijn collega's te voorkomen: "Het is de bedoeling dat ze hier uitstromen naar het Leger des Heils of een eigen woning. Dit is een tijdelijke oplossing. We gaan samen met de mensen aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen en als dat lukt, dan is dat superleuk."

Dakloosheid is volgens Dammers een groeiend probleem in Assen: "We hebben plek voor tien. Ik zou wel van de gemeente Assen willen zien dat daar iets meer in wordt gedaan, want het probleem groeit en de opvang niet." Als het licht in het gebouw van Kommarin uitgaat, vervolgen Jan en Tom hun reis door de nacht.

Italiaan Sandro Caruso genoot van de pizza in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

In de binnenstad staat Sandro Caruso te wachten op zijn taxi. De Italiaanse Yamaha-monteur verblijft in Assen vanwege de WK Superbike en geeft restaurant Bella Italia een recensie waar ze ongetwijfeld van hebben gedroomd. Een Italiaan die de pizza lekker vond: "Good pizza. Ottimo!"

De medewerkers die de Italiaanse pluim hebben verdiend, zijn net vrij na een drukke avond: "Met de WK Superbike is het altijd erg druk met Italianen en Britten."

Even later bezoeken Jan en Tom het station in Assen. Als ze buschauffeur Eddy succes hebben gewenst met zijn nachtdienst, wordt er doorgereden naar Eelde. Daar is het doodstil. Geen automobilist, fietser of wandelaar te bekennen. Zelfs op het vliegveld is er niemand te bekennen. Na goed zoeken treffen ze een dronken droppie op de fiets, maar die zegt al gauw: "Jullie gaan me niet op televisie uitzenden toch? Daar ben ik veel te dronken voor!"

Immens kabaal

Een dorp verderop in Zuidlaren is meer aan de hand. Zo is daar continu een bron van lawaai aanwezig in het centrum: het stoplicht. Zelfs rond de klok van half drie tikt het er nog vrolijk op los. Tja, en dan moet er net een vervelende verslaggever bij het pad zijn.

Nadat half Zuidlaren is opgeschrikt door het immense kabaal dat het stoplicht produceert nadat er op het oversteekknopje is gedrukt, maakt hij zich uit de voeten. Tot de politie opduikt. "Wie zijn jullie en wat doen jullie hier?", vraagt wijkagent Bert Naber.

De stoplichtterrorist

Het concept van de zomerserie wordt uitgelegd en de verslaggever blijkt het geluk aan zijn kont te hebben hangen. Ze hebben geen melding gehad van de stoplichtterrorist, maar hebben hun zinnen gezet op een korte pauze tijdens hun nachtdienst.

In die pauze komt er een jong Zuidlaarder stelletje aangefietst. De tortelduifjes hebben een tumultueuze nacht achter de rug. "Er was gedoe bij mij thuis", begint de jongen. "De kat was verdwenen, dus die hebben we uren lopen zoeken. Nu gaan we naar haar huis om te slapen."