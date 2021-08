School te klein, Roelof van Echten College breidt uit

"Na de zomervakantie starten zo'n 450 brugklassers. Tegelijkertijd verlaten ongeveer 350 leerlingen onze school met hun diploma op zak. Dat brengt een uitdaging op het gebied van onderwijshuisvesting met zich mee. Het groeiende aantal leerlingen maakt uitbreiding van onze schoollocatie noodzakelijk", legt bestuurder Albert Weishaupt uit.

Krimp

Locatie Bentinckspark is sinds 2014 in gebruik. Volgens Weishaupt is de school gebouwd met het oog op krimp van het aantal leerlingen: "In Hoogeveen en omgeving hebben we namelijk al enkele jaren te maken met krimp van het totaal aantal leerlingen. Die krimp is vooralsnog aan onze school voorbijgegaan. Toen locatie Bentinckspark in aanbouw was, was de verwachting dat er in 2021 ongeveer 900 leerlingen naar die locatie zouden gaan. De werkelijkheid is dat er komend schooljaar ruim 1.100 leerlingen les krijgen in het Bentinckspark."

Vergunning

De vergunning is bij de gemeente aangevraagd. Als die binnen is, wordt begonnen met de bouw. Weishaupt: "Het worden volwaardige lokalen met alles erop en eraan om uitdagend en eigentijds onderwijs te geven. We doen er natuurlijk alles aan dat leerlingen en medewerkers zich ook in deze lokalen thuis voelen."