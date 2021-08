Scania-fabrieken Meppel en Zwolle hebben productie hervat

De Scania-fabrieken in Meppel en Zwolle zijn weer opgestart. In juli werd de productie noodgedwongen stilgelegd door een tekort aan computerchips. Vanmorgen werd de productie weer hervat.

De magazijnen liggen weer vol en het machinepark is weer in goede conditie: Scania heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. "De productie lag stil, maar achter de schermen is er veel gebeurd", vertelt een opgeluchte woordvoerder Nicolien Vrielink. "Er is onderhoud gepleegd aan de fabriek en er lag veel focus op de voorraad. Die moesten we op orde krijgen."

Toch blijft het de komende maanden lastig voor fabrieken van Scania. "Het tekort aan chips is een wereldwijd probleem. Iedere fabrikant heeft er last van: van vrachtwagenbouwers tot makers van keukenapparatuur", vervolgt Vrielink.

In gesprek met de klant

Op het hoofdkantoor in Zweden is een team elke dag bezig om een nieuwe productiestop te voorkomen. "Al onze leveranciers worden gemonitord of zij de productie aankunnen, wat betreft tempo en grondstoffen. Dat wordt allemaal nauw gevolgd", aldus Vrielink.

Ook wordt er gesproken met klanten van Scania "Er wordt veelal gekeken naar alternatieven om bijvoorbeeld ontwerpen aan te passen. Als een klant een truck met LED-lampen besteld heeft, kan hij die veranderen in normale koplampen. Dan kunnen wij 'm veel eerder leveren, omdat daar geen chips in zitten."

Voor Scania was de productiestop qua timing een geluk bij een ongeluk. De afgelopen vier weken zouden de fabrieken sowieso al gesloten zijn voor de zomervakantie. Daardoor lag de productie slechts één week langer stil dan vooraf gepland. "Maar het is nog steeds erg vervelend en heel erg ongebruikelijk om een week stil te liggen", besluit Vrielink.

Het tekort aan computerchips komt door de coronacrisis Tijdens de coronacrisis hebben veel fabrikanten hun bestellingen naar beneden bijgesteld. Daardoor zijn er minder chips geproduceerd. De vraag naar chips is alleen enorm gestegen, omdat mensen in de lockdowns massaal elektronica kochten. Er werden bijvoorbeeld veel laptops, computers en tablets gekocht door studenten en thuiswerkenden. Ook zitten er chips in keukenapparatuur. Er werden dus weinig computerchips gemaakt, terwijl de vraag groeide. Dat leidde tot de huidige tekorten. Meerdere auto- en vrachtwagenfabrieken lagen daardoor al stil. Voor Scania was dit de eerste keer. Omdat alle fabrieken van Scania nauw aan elkaar gekoppeld zijn, moesten alle fabrieken in heel Europa tegelijk dicht.

