OM Noord-Nederland niet betrokken bij zaak rond mishandeling Gardameer

"De zaak ligt bij het Italiaanse Openbaar Ministerie", vertelt een woordvoerder van het OM Noord-Nederland. "We hebben daar verder ook geen contact over. De zaak wordt in Italië afgewikkeld, we hebben er als OM geen bemoeienis mee."

Het is wel een optie dat de zaak nog naar Nederland wordt overgedragen, net als bij de mishandeling in het Spaanse Mallorca waar Nederlanders bij betrokken zijn. Maar er zijn geen aanwijzingen dat zoiets bij deze zaak ook gaat gebeuren. "Dat verzoek zou er kunnen komen, maar daar hebben we tot nu toe helemaal geen signalen van gekregen. We gaan ervan uit dat de zaak in Italië wordt afgedaan", vertelt de woordvoerder.

De Nederlandse verdachten zouden al gedagvaard zijn door de Italiaanse justitie. "Maar dat vernemen wij ook uit lokale media, we zijn verder niet betrokken bij deze zaak", aldus het OM Noord-Nederland.

Mishandeling

Bij de mishandeling in het Noord-Italiaanse Garda zou het 18-jarige slachtoffer tot bloedens toe geslagen en getrapt zijn. Toen hij op de grond viel vertrok het viertal, van wie er dus drie uit Drenthe komen. Ook zou een inwoner van de Overijsselse gemeente Hardenberg betrokken zijn.

Het voorval gebeurde op 27 juli. Zowel het slachtoffer als de vier verdachten zouden in dezelfde club zijn geweest. Volgens Italiaanse media zouden de vier, die onder de invloed van alcohol zouden zijn geweest, de 18-jarige eerst hebben beledigd. Die zou discussie hebben willen voorkomen en zijn vertrokken, maar hij werd door het viertal gevolgd toen hij op weg ging naar de camping waar hij met zijn ouders verbleef.

Of de vier verdachten nog in Italië zijn of weer in Nederland zijn teruggekeerd, is onduidelijk.

