Mini-Meppeldag gaat door, gemeente scherp op drukte

Groen licht voor de stadsbraderie in Meppel. Komende donderdag verkopen de winkeliers hun koopwaren vanuit kraampjes in de straten en is er muziek. De braderie komt op de plaats van de afgelaste Donderdag Meppeldag. Burgemeester Richard Korteland heeft een vergunning afgegeven voor het evenement.

De gemeente Meppel zegt scherp te zijn op drukte in het centrum. De organisatie heeft daarom ook de nodige maatregelen genomen. Zo wordt de braderie opgedeeld in secties. Elke sectie is afgezet met hekken en verkeersregelaars controleren de drukte. Als het te druk is, wordt een sectie afgesloten. Verder staan alle kraampjes staan aan één kant van de weg, zodat er eenrichtingsverkeer is.

"De organisatie gaat uit van vijf vierkante meter per bezoeker", zegt een gemeentewoordvoerder. "De verkeersregelaars kunnen bezoekers ook aanwijzingen geven om door te blijven lopen en anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast gaat de organisatie samen met de gemeente gedurende de dag evalueren, zodat handhaving en de evenementencoördinator kunnen bijsturen mocht dit nodig zijn."

Vijftig kramen en wandelende muzikanten

De stadsbraderie is een initiatief van de handelsvereniging Meppel onder aanvoering van ondernemer Andre Kist en centrummanager/ondernemer Arnold Schuurman. Veiligheidsmaatregelen of niet, Schuurman is blij dat zijn evenement doorgang vindt. "Het gaat door", jubelt hij. Hij verwacht zo'n vijftig kramen. "Dat zijn de winkeliers zelf. We doen dit voor de Meppeler ondernemers. Zij hebben een slecht anderhalf jaar achter de rug."

Hij wil er alles aan doen om een opeenstapeling van mensen te voorkomen. Zo hebben ook de muzikanten duidelijke corona-instructies. Er zijn kleine bandjes geregeld die bewegend optreden. Schuurman: "Zij gaan al muziek makende door de stad lopen. Dan heb je wel muziek, maar niet honderd mensen die stilstaan rond een bandje."

