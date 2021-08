Frank Vingerhoed uit Emmen doet aangifte van ontvoering van zijn kinderen

"Ik heb nu aangifte gedaan omdat ik tot 24 juni een contactverbod had. Dan kun je wel aangifte doen, maar ik wist dat ik dan nergens iets zou bereiken en dat dan steeds met het contactverbod voor m'n neus gezwaaid zou worden", vertelt hij. De politie zegt bekend te zijn met de zaak, maar wil inhoudelijk niet reageren.

(Tekst gaat verder onder het kader)

Hoe zat het ook alweer?

De ex van Vingerhoed verliet hem eerder voor een Amerikaan. In 2019 nam Vingerhoed zijn kinderen vanuit de VS mee naar Emmen. De politie haalde daarop de kinderen weer bij hem weg en stuurde ze terug naar de VS. Op 18 november 2020 diende de rechtszaak over de voogdij en de advocaat van Vingerhoed adviseerde hem om bij die zaak aanwezig te zijn.

Door de coronacrisis is het niet makkelijk om de Verenigde Staten binnen te komen. Daarom reisde Vingerhoed naar Mexico, om de rivier Rio Grande over te zwemmen en zo illegaal de VS binnen te gaan. Daar werd hij door de grenspolitie opgepakt. Hij zat vijf weken vast in de gevangenis in El Paso, in de Amerikaanse staat Texas, en kwam toen in het nieuws. Na die vijf weken kon hij terugkeren naar Emmen.