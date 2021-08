Kinderen kunnen zich weer uitleven bij Dakajam in Havelterbos

"Er zitten kinderen bij die amper nog in het bos komen", legt coördinator Jan Jansen uit. "We willen de kinderen een week aanbieden waarin ze lekker kunnen stoeien, ravotten en hun energie kwijt kunnen. Als dat lukt zijn we tevreden."

Niet genoeg geld

Aan het kamp doen driehonderd kinderen mee, in de leeftijd tot en met 17 jaar. De oudere groep kampeert een week lang, de jongere kinderen rijden elke dag op en neer vanuit Meppel.

Dakajam staat voor Dagkampen Jeugdactie Meppel. Tijdens de eerste edities, ruim zeventig jaar geleden, was het kamp bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet genoeg geld hadden voor een vakantie. Door met Dakajam mee te gaan hadden de kinderen toch nog een leuk uitje tijdens de zomer. Inmiddels is het kamp een begrip.

(Tekst gaat verder onder de video)

Snel uitverkocht

Dakajam dreigt zelfs uit zijn voegen te barsten. "Binnen een dag was het uitverkocht", vertelt Jansen. "De afgelopen tien jaar is het gigantisch gegroeid. Maar we moeten oppassen dat het niet aan zijn eigen succes ten onder gaat. Het moet wel overzichtelijk blijven."

Tijdens de spellen en activiteiten zijn mobieltjes uit den boze. Maar er is zoveel te doen dat de kinderen dat niet erg vinden. "Bovendien zijn er niet genoeg oplaadpunten hier", voegt Jansen toe. "Als de telefoon leeg is gaat 'ie in een ton en daar blijft hij de rest van de week in zitten. Op een gegeven moment hoor je de kinderen er niet meer over."