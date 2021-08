Rode ibis houdt gemoederen bezig: 'Niemand weet waar hij vandaan komt'

Omdat de vogel zich normaal gesproken alleen laat zien in het noordelijke deel van Zuid-Amerika, zou je denken dat het haast wel om een ontsnapt exemplaar moet gaan. Opmerkelijk genoeg dook afgelopen week ook in de omgeving van Den Haag een rode ibis op, al was die vogel geringd. Dat geldt niet voor de ibis die zich in Drenthe ophoudt. "Het zou kunnen dat er meerdere rode ibissen zijn ontsnapt. We weten nog niet waar ze vandaan komen, dus het zou kunnen zijn dat er nog meer worden waargenomen", zegt Stumpel.

Overleeft de rode ibis een Nederlandse winter?

De kans dat de felgekleurde verschijning met zijn kenmerkende kromme snavel negenduizend kilometer heeft afgelegd om in Nederland neer te strijken, wordt door experts op nihil geschat. De enige inheemse ibissoort die zich normaal gesproken in Europa laat zien, is volgens Stumpel de zwarte ibis. "Die broedt vooral in Zuid-Europa en heeft zich ook weleens in Nederland laten zien, maar die heeft een donker verendek en valt een stuk minder op."

"Het kan ook zijn dat de rode ibis maanden geleden al is ontsnapt en de Nederlandse winter heeft overleefd. Dat kan alleen als de winter niet zo streng is geweest. In Zuid-Amerika hebben ze altijd voedsel tot hun beschikking en eten ze wormen en waterbeestjes. Maar als het hier vriest, hebben ze geen idee hoe ze aan eten moeten komen. Afgelopen winter is hier een heel koude periode geweest en dan is het maar de vraag of die vogels dat wel overleven."

(Tekst gaat verder onder de foto)

In juni van dit jaar werden er ook al twee rode ibissen gespot op de Zunasche Heide in het Overijsselse Zuna (Rechten: ANP)

'Bijzondere verschijning'

Wilma Joling, die de rode ibis gisteren in Hooghalen spotte, keek vreemd op toen ze de vogel de hele avond in het gras zag huppelen. "Mijn man had 'm had eerder gezien en zei al tegen mij dat er een bijzondere vogel voor het huis in het land zat." Reden om de opvallende vogel even dichterbij te bekijken. Tot op twintig meter bewonderden ze de tropische verrassing. "Zoiets zie je tenslotte niet iedere dag. En inderdaad, het is echt een bijzondere verschijning", vindt ze.

Dichterbij komen dan twintig meter was volgens Joling niet mogelijk. "Dan liep hij er meteen vandoor", zegt ze. De vogel trok ook veel bekijks van andere buurtgenoten en een handjevol vogelspotters. "Maar niemand die kon vertellen waar die nou vandaan kwam", lacht ze. Joling en haar man lieten de ibis verder z'n gang gaan. "Toen we de volgende ochtend weer naar het land keken, was-ie gevlogen."

Tehuis

Tot dusver lukte het de Dierenambulance nog niet om de rode ibis te vangen. Mocht die missie wel slagen, dan wordt eerst gekeken of de vogel gechipt is, om zijn herkomst te achterhalen. Is dat niet het geval, dan wordt vermoedelijk een tehuis gezocht voor de ibis. "Dat is aan de Dierenambulance. Misschien komt-ie dan alsnog bij ons in de dierentuin, dan hebben we er zes", lacht Wildlands-dierenarts Stumpel.

Lees ook: