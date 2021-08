Vorig jaar helft minder reizigers op Drentse NS-stations

De daling was in Drenthe het grootst op station Assen. Daar stapten vorig jaar op werkdagen gemiddeld 4.119 mensen in of uit de trein, 54 procent minder ten opzichte van 2019. Toen reisden gemiddeld nog 8.928 mensen per dag via het treinstation in onze provinciehoofdstad.

Halvering aantal reizigers

Ook in Beilen (-53 procent), Hoogeveen (-50 procent) en Meppel (-50 procent) was er sprake van een forse afname van het aantal in- en uitstappers op een doordeweekse dag.

Na het NS-station in Assen, maakten de meeste reizigers vorig jaar gebruik van het station in Meppel. In de stad stapten gemiddeld 3.192 mensen in of uit. Daarna volgt Hoogeveen met gemiddeld 2.312 reizigers en station Beilen (gemiddeld 1.017 reizigers).

De afname van het aantal treinreizigers is het gevolg van de coronacrisis. De bekende coronamaatregelen zoals anderhalve meter afstand houden en thuiswerken heeft het reisgedrag van mensen beïnvloed, aldus de NS. Dat bleek de belangrijkste oorzaak waardoor op geen van alle NS-stations er in 2020 een stijging van de reizigersaantallen te zien was.

Schiphol

Landelijk waren de grootste dalers station Schiphol Airport (-70 procent), Tilburg Universiteit (-66 procent) en Amsterdam Bijlmer Arena (-65 procent). Dit is vooral te wijten aan het internationale vliegverkeer dat grotendeels stil kwam te liggen, studenten die geen les op locatie konden volgen en afgelaste evenementen. Op het recent geopende station Lansingerland Zoetermeer daalde het aantal reizigers het minst (-27 procent). Dit komt onder andere doordat het station sinds mei 2019 ook halte is geworden van de metro RandstadRail.

Over het algemeen worden de treinstations in de Randstad het hardst geraakt door de afname van het aantal mensen dat de trein pakt. De stations in Zeeland en Flevoland hebben de meeste reizigers behouden.

Utrecht Centraal koploper

Het grootste station blijft Utrecht Centraal met ruim 87.000 in- en uitstappers. Amsterdam Centraal zit daar direct onder met ruim 79.000 reizigers. Het kleinste station waar alleen NS rijdt, is Soest met ruim honderd in- en uitstappers per gemiddelde werkdag. Het totaal aantal reizen op een gemiddelde werkdag in 2020 bedraagt ongeveer 591.000. Dit is een afname van meer dan 55 procent ten opzichte van 2019, toen was er sprake van 1,35 miljoen reizen.

De NS verwacht niet dat deze daling zich verder voortzet. Het spoorwegbedrijf ziet het aantal reizigers inmiddels weer toenemen.